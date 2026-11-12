Мазилка падна на метростанция „Красно село“, затвориха я

Мазилката на тавана падна на метростанция "Красно село". Няма пострадали хора, а районът вече е обезопасен, съобщиха от полицията. От "Метрополитен" ЕАД съобщиха, че затварят станцията за три часа. "Поради технически причини се затваря МС "Цар Борис" III за три часа считано от 12:20 часа на 12 ноември 2026 г. Влаковете ще преминават без спиране на метростанцията", посочват от дружеството.

Гражданите ще бъдете информирани своевременно за пускането на метростанцията в експлоатация.