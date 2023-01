"Китайската нова година" влезе в Белия дом (СНИМКА)

"Всяка Лунна нова година хората се събират, отваряйки сърцата и домовете си, за да си пожелаят просперитет и година, изпълнена със здраве и късмет. За да започнем нова традиция за нашата нация, решихме, че е уместно да ви приветстваме с добре дошли в Белия дом", написа Байдън и публикува фотоси от събитието.

Every Lunar New Year, folks gather, opening their hearts and homes to wish each other a prosperous new year full of health and fortune.



So to start a new tradition for our nation, Jill and I thought it only fitting that we welcome you to the People’s House. pic.twitter.com/VoIrD5Fa2D