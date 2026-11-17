България регистрира 100% ръст на преките чуждестранни инвестиции през 2026 г. в сравнение със същия период от преди година. С това се похвали във Вашингтон вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, който проведе среща с временно управляващия Посолството на САЩ в България Мартин Макдауъл, Американската търговска камара и представители на компаниите, участвали в бизнес делегацията.

Според Пулев преките чуждестранни инвестиции у нас са достигнали 3,83 млрд. евро за първите 8 месеца на 2026 г. "Това е ръст от 100,5% спрямо същия период на миналата година и близо два пъти повече привлечен чуждестранен капитал", изтъкна той.

Също така, България отчита и 65% ръст на одобрените международни инвестиции чрез механизма за скрининг спрямо съответния период на миналата година.

Още: "100% ръст на чуждите инвестиции": Според управляващите България е в топ 5 на ЕС по икономически ръст

"Това са ясни сигнали, че усилията ни за по-предвидима бизнес среда и активна инвестиционна политика дават резултат", категоричен бе той.

Думите на Пулев повтарят неговата позиция отпреди ден, когато на брифинг в Министерския съвет след одобряването на държавния бюджет той обяви, че България е в топ 5 страните в Европейския съюз по икономически ръст.

Източник: БГНЕС

Подкрепа за инвестициите

Пулев заяви готовността на българската държава да подкрепя инвестиционните намерения чрез ускорена административна подкрепа, институционална координация и приложимите финансови инструменти на Българската банка за развитие и „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“.

Още: "Реален проблем с дълга": Според експерти кредитният рейтинг на България беше намален заради реваншизма и "целесаночения саботаж" на властта

"Налице е политическа воля за активно взаимодействие. Очакваме от бизнеса конкретни предложения и обратна връзка за това от каква подкрепа има нужда. Ние сме тук, за да ви помогнем", допълни вицепремиерът.

Според временно управляващия Посолството на САЩ в България Мартин Макдауъл целта е да бъдат насърчени повече американски компании да инвестират в България, както и да се създадат и улеснят възможностите за бизнес и партньорства за българските предприемачи в САЩ.

На срещата беше обявен заявен инвестиционен интерес от SpaceX, като на срещата беше обсъдено изграждането на инфраструктура за сателитни комуникации чрез наземни станции, необходимите съоръжения за поддържане на системата Starlink, както и възможностите за развитие на центрове за данни и изчислителна инфраструктура. Стана ясно, че от SpaceX имат сериозен интерес България да се превърне в техен комуникационен център за региона.