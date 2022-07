Кой взриви загадъчните Скрижали на Джорджия? (СНИМКИ, ВИДЕО)

Взривът прогърмял преди разсъмване на 6 юли в селски район близо до Атланта, столицата на щата. Камерите за наблюдение са заснели не само самия инцидент, но и колата на предполагаемите извършители. Видеото е разпространено в Twitter от Бюрото за разследване на Джорджия.

(2/3) The videos show the explosion and a car leaving the scene shortly after the explosion. No one was injured. pic.twitter.com/8YNmEML9fW