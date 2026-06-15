Кабинетът "Радев":

Честит рожден ден, мистър Президент: Постигна мир, който го имаше

15 юни 2026, 8:38 часа 924 прочитания 0 коментара
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев
Снимка: Getty Images
Честит рожден ден, мистър Президент: Постигна мир, който го имаше

"Кораби на света, пуснете двигателите си. Нека петролът потече!" - това написа в социалната си мрежа Truth Social американският президент Доналд Тръмп, след като и посредникът Пакистан, и от иранска страна също потвърдиха, че има мирно споразумение във войната между САЩ, Израел и Иран. Стана точно когато изтичаше денят, в който Доналд Тръмп навърши 80 години - ОЩЕ: Официално: Най-после мир с Иран. Отварят Ормузкия проток, петролът поевтиня ударно

И така, какво постигна Тръмп всъщност, за което сега ще се надува като пуяк пред всички медии и във всички социални мрежи:

  1. Споразумение, което тепърва ще се подписва - засега на 19 юни. Тоест, има основание да бъде зададен въпросът за колко часа е този мир, след като 39 пъти досега Тръмп обявяваше, че аха-аха подписваме.
  2. Отваряме Ормузкия проток. Той си беше отворен преди Тръмп да реши да почне с Нетаняху бомбардировките срещу Иран. И ги почна на всичкото отгоре след като поредните големи протести в Иран вече бяха удавени в кръв от режима на аятоласите, тоест революционните настроения бяха вече потъпкани. Най-малко закъснялата военна намеса, а всъщност и изобщо аматьорски планирана, даде лост на Иран да използва протока по начин, който досега в историята не е правен. Тръмп сега обещава "да няма такси", но като бъде подписано споразумението и почне да се прилага - тогава ще видим! Защото Иран говори за такси - нямало да са тол, но за лоцмански услуги, за екологични последствия - в крайна сметка въпросът изглежда е колко?!
  3. Ще преговаряме още 60 дни за иранската ядрена програма, Иран се е съгласил да не обогатява уран и да не си разширява ядрените си мощности. Пак, докато няма подпис и механизъм за контрол, това са приказки. И всъщност имаше преговори между САЩ и Иран точно в тази посока, преди на 28 февруари, 2026 година Тръмп да одобри първата атака във втората война в Иран за по-малко от една година! С тази атака беше убит аятолах Али Хаменей.

Именно убийството на аятолаха не бива да се забравя - в култури като персийската това е кръвна обида, изисква отмъщение. Какво може да е то - ами можем да си представяме и да се надяваме, че някак ще се размине или поне разводни. Защото освен Иран, и Израел при наличието на Бенямин Нетаняху не изглежда като особено настроена за мир държава - огънят с "Хизбула" изобщо не е близо до потушаване, а неговите искри лесно могат да подпалят по-голяма война с Техеран - ОЩЕ: Нетаняху със знак, че ще провали мира с Иран - заради Ливан

Или с други думи - когато видим и почувстваме истински мир, ще повярваме. Дотогава ще гледаме как Комисията по ценните книжа и борсите в САЩ така и не прави нищо при резките промени на пазара на петрола, след които се появяват данни как някой на къси позиции се е напечелил - ама точно минути преди Тръмп да напише нещо в Truth Social, с което да обърне борсите.

Автор: Ивайло Ачев 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Доналд Тръмп Ормузкия пролив Ормузки проток мирно споразумение мир Иран
Още от Актуално коментира
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес