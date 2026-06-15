Честит рожден ден, мистър Президент: Постигна мир, който го имаше

"Кораби на света, пуснете двигателите си. Нека петролът потече!" - това написа в социалната си мрежа Truth Social американският президент Доналд Тръмп, след като и посредникът Пакистан, и от иранска страна също потвърдиха, че има мирно споразумение във войната между САЩ, Израел и Иран. Стана точно когато изтичаше денят, в който Доналд Тръмп навърши 80 години - ОЩЕ: Официално: Най-после мир с Иран. Отварят Ормузкия проток, петролът поевтиня ударно

И така, какво постигна Тръмп всъщност, за което сега ще се надува като пуяк пред всички медии и във всички социални мрежи:

Споразумение, което тепърва ще се подписва - засега на 19 юни. Тоест, има основание да бъде зададен въпросът за колко часа е този мир, след като 39 пъти досега Тръмп обявяваше, че аха-аха подписваме. Отваряме Ормузкия проток. Той си беше отворен преди Тръмп да реши да почне с Нетаняху бомбардировките срещу Иран. И ги почна на всичкото отгоре след като поредните големи протести в Иран вече бяха удавени в кръв от режима на аятоласите, тоест революционните настроения бяха вече потъпкани. Най-малко закъснялата военна намеса, а всъщност и изобщо аматьорски планирана, даде лост на Иран да използва протока по начин, който досега в историята не е правен. Тръмп сега обещава "да няма такси", но като бъде подписано споразумението и почне да се прилага - тогава ще видим! Защото Иран говори за такси - нямало да са тол, но за лоцмански услуги, за екологични последствия - в крайна сметка въпросът изглежда е колко?! Ще преговаряме още 60 дни за иранската ядрена програма, Иран се е съгласил да не обогатява уран и да не си разширява ядрените си мощности. Пак, докато няма подпис и механизъм за контрол, това са приказки. И всъщност имаше преговори между САЩ и Иран точно в тази посока, преди на 28 февруари, 2026 година Тръмп да одобри първата атака във втората война в Иран за по-малко от една година! С тази атака беше убит аятолах Али Хаменей.

Именно убийството на аятолаха не бива да се забравя - в култури като персийската това е кръвна обида, изисква отмъщение. Какво може да е то - ами можем да си представяме и да се надяваме, че някак ще се размине или поне разводни. Защото освен Иран, и Израел при наличието на Бенямин Нетаняху не изглежда като особено настроена за мир държава - огънят с "Хизбула" изобщо не е близо до потушаване, а неговите искри лесно могат да подпалят по-голяма война с Техеран - ОЩЕ: Нетаняху със знак, че ще провали мира с Иран - заради Ливан

Или с други думи - когато видим и почувстваме истински мир, ще повярваме. Дотогава ще гледаме как Комисията по ценните книжа и борсите в САЩ така и не прави нищо при резките промени на пазара на петрола, след които се появяват данни как някой на къси позиции се е напечелил - ама точно минути преди Тръмп да напише нещо в Truth Social, с което да обърне борсите.

Автор: Ивайло Ачев