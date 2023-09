Лайчак обсъди на вечеря ситуацията в Западните Балкани (СНИМКА)

Още: Лайчак: Подготвяме срещата Курти - Вучич за Северно Косово

Лайчак сподели в социалната мрежа X (Twitter), че е вечерял в Ню Йорк с Шоле и Ескобар, които той нарича "добри приятели".

Had dinner among good friends in New York with @CounselorDOS Derek Chollet and DAS Escobar. Always useful to reconfirm that we share the same reading of the situation in the Western Balkans and are on the same line regarding the way forward. pic.twitter.com/6xmlc6ACG0