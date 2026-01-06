Мачадо изкушава Тръмп да я подкрепи за президент на Венецуела - споделя Нобела за мир с него (ВИДЕО)

Венецуелският опозиционен лидер и лауреат на Нобеловата награда за мир за 2025 г. Мария Корина Мачадо заяви пред Fox News, че е готова да сподели приза си с американския президент Доналд Тръмп, който дълго време повтаряше, че заслужава да бъде удостоен с тази чест от Норвежкия Нобелов комитет. Мачадо, която се намира извън Венецуела, нарече 3 януари "ден, в който справедливостта победи тиранията", с което на практика благодари на САЩ за военната операция в страната ѝ и залавянето на президента Николас Мадуро.

Още: Мачадо и Гонсалес разделиха Европарламента: Бъдещето на Венецуела през погледа на ЕС

Тя заяви, че Нобеловата награда за мир принадлежи на венецуелския народ и че е готова да я сподели с Тръмп. „Това е историческа стъпка за демократичния преход на Венецуела“, добави Мачадо на фона на желанието си да се завърне.

Venezuelan opposition leader and Nobel Peace Prize laureate María Corina Machado told Fox News she’s ready to give her Nobel to Trump, calling January 3 “the day justice defeated tyranny.” She said the award belongs to the Venezuelan people and is willing to share it with Trump.… pic.twitter.com/u2bQH0bBsN — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 6, 2026

Мария Корина Мачадо добави, че предвижда завръщане в родината си възможно най-скоро. Тя не казва къде се намира сега, след като успя да напусне тайно Венецуела и да отиде в Осло през декември. Там се проведе церемонията по връчване на Нобеловата награда за мир, за която тя обаче тогава закъсня.

Още: Мачадо планира скорошно завръщане във Венецуела

Мария Корина Мачадо с остри критики срещу временния президент на Венецуела

В интервюто за американската медия Мачадо разкритикува остро Делси Родригес - вицепрезидентката на Венецуела, която положи клетва като временен лидер на страната. САЩ я припознаха в тази ѝ роля, въпреки че доскоро Родригес беше дясната ръка на Мадуро. Вашингтон обяви, че на практика поема временно контрол над Каракас.

Според Мачадо Делси Родрикес е един от основните архитекти на мъченията, за които се смята, че е отговорно венецуелското правителство.

Доналд Тръмп още в събота отхвърли възможността Мачадо да оглави Венецуела на мястото на Николас Мадуро, като каза, че тя не се ползвала нито с подкрепа, нито с уважение в страната си. Опозиционерът обаче бе част от лагера на Едмундо Гонсалес Урутия, който според САЩ и ЕС е спечелил изборите през 2024 г. Вашингтон и Брюксел твърдят, че Мадуро тогава е фалшифицирал резултатите и е обявил победа.

Според The Washington Post Тръмп е заел тази позиция, защото Мачадо не му отстъпила Нобела за мир.

Още: Смъртен грях: Тръмп няма да подкрепи Мачадо, защото не му отстъпила Нобеловата награда