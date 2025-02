Мадона бясна на Тръмп, че се мисли за крал

Мадона обвини Тръмп, че се мисли за крал. Повод за гнева на поп звездата стана една от шегите на президента. „Да живее кралят!, написа Тръмп в социалната си мрежа „Трут соушъл“. С това послание успя отново да разгневи Мадона, която е отявлен негов противник. "Мислех, че тази страна е изградена от европейците, за да избягат от властта на един крал и да създадат един нов свят, управляван от народа. Но сега ние имаме един президент, който говори за себе си като за крал. Ако той се шегува, то аз не се шегувам“, написа Мадона в социалната мрежа Х. Още: Мадона подкрепи студентските протести в Сърбия (СНИМКА)

I thought this country was built by

Europeans, escaping living under the rule of a King, to establish a New World governed by the people.

Currently we have a president who calls Himself.

Our King

If this is a joke,

I'm not laughing pic.twitter.com/SKblEYiRo1