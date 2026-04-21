Войната в Украйна:

21 април 2026, 6:15 часа
Снимка: Getty Images
Министър на Тръмп хвърли оставка

Министърът на труда в правителството на президента на САЩ Доналд Тръмп - Лори Чавес-Деремър подаде оставка след твърдения за злоупотреби в нейното министерство, предаде Ройтерс. Нейният заместник Кийт Сондърлинг ще изпълнява функциите на временно изпълняващ длъжността министър, заяви Белият дом. Още: "Тръмп не е негов собственик": Съдът спря строежа на балната зала в Белия дом

"Макар времето, в което работих за това правителство, да е към своя край, това не означава, че ще спра да се боря за американските работници. Очаквам с нетърпение това, което бъдещето ми е отредило, като ще премина на работа в частния сектор", посочи в изявление Чавес-Деремър.

Нейната оставка я прави третият министър, който напуска правителството на Тръмп през последните седмици. Кристи Ноум бе уволнена от поста министърка на вътрешната сигурност през март, а Пам Бонди напусна поста си на правосъден министър и главен прокурор по-малко от месец по-късно.

Тръмп обмисля по-големи правителствени промени заради недоволството си от политическото отражение на войната с Иран, казаха петима служители на Белия дом пред Ройтерс по-рано този месец.

Още: Летището във Флорида ще носи името на Доналд Тръмп

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов Отговорен редактор
Доналд Тръмп САЩ Белия дом
Още от Америка
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес