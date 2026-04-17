МВФ подновява сътрудничеството си с Венецуела

Международният валутен фонд (МВФ) съобщи, че подновява сътрудничеството си с правителството на Венецуела под ръководството на временния президент Делси Родригес, предаде БТА. Възобновяването на сътрудничеството бе обявено от управляващия директор на МВФ Кристалина Георгиева. Още: Венецуела се моли на САЩ за санкциите

Венецуела е член на МВФ от декември 1946 г., но сътрудничеството с южноамериканската страна бе преустановено през март 2019 г. заради проблеми около признаването на правителство, припомня в изявление Фондът.

Този ход проправя пътя за пълна оценка на икономиката на Венецуела от МВФ за първи път от около 20 години и в крайна сметка би могъл да отключи милиарди долари финансиране чрез замразени специални права на тираж.

Стопляне на отношения

Управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева заяви в изявление, че Фондът, ръководен от възгледите на мнозинството от своите членове, сега работи с правителството на Венецуела под администрацията на временния президент на южноамериканската държава Делси Родригес.

Групата на Световната банка също публикува изявление, в което обявява, че възобновява отношенията си с правителството на Венецуела под ръководството на Родригес. Последният ѝ заем, се казва в изявлението, е бил от 2005 г.Нито министерството на информацията на Венецуела, нито централната банка са отговорили веднага на исканията за коментар.

Възобновяването на официалните отношения идва, след като администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп през януари свали президента Николас Мадуро при нападение срещу Каракас. Оттогава Вашингтон работи с Родригес и се стреми да разшири присъствието на САЩ във венецуелския петролен и миннодобивен сектор.

МВФ миналия месец заяви, че започва да се ангажира отново с Венецуела, като събира основни данни и прави оценка на икономиката. Но пълното преструктуриране на суверенните дългове обикновено е подкрепено от нова програма за кредитиране от МВФ - и данните, които идват с нея, относно това какво ниво на дълг е устойчиво за дадена държава.

