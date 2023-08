Най-малко един човек е загинал в горските пожари в Луизиана

От петък цял град в югозападна Луизиана е под задължителна заповед за евакуация заради горски пожар, който според държавни служители е най-големият, който някога са виждали. ОЩЕ: Пожар в индийски влак взе 9 жертви (ВИДЕО)

Обикновено по това време на годината щатът се справя със заплахите от предстоящи урагани, тропически бури и наводнения. Но това лято Луизиана беше измъчвана от рекордни горещини и екстремна суша, които направиха риска от горски пожари необичайно висок. Само този месец в щата е имало 441 горски пожара, пише още CBS News. ОЩЕ: Евакуират хора от остров Мауи след нов пожар на Хаваите (ВИДЕО)

At least one person has died, as four wildfires rage across Louisiana, including the so-called Tiger Island Fire, the largest in state history, which has forced 12,000 residents to evacuate. https://t.co/dpFtfXyGEO pic.twitter.com/AoXFIcivwq