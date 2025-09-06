Тръмп предупреди Мадуро кога САЩ ще свали самолети на Венецуела

Американският президент Доналд Тръмп предупреди, че ако венецуелски самолети прелетят над американски военноморски кораби и „ни поставят в опасна позиция, ще бъдат свалени“, предаде BBC. Предупреждението на президента идва, след като венецуелски военен самолет се е приближил до американски кораб край Южна Америка за втори път за два дни, съобщиха американски служители пред американския партньор на BBC - CBS News.

Докладите идват след удар на САЩ срещу „кораб, превозващ наркотици от Венецуела“, управляван от банда, при който загинаха 11 души.

От своя страна венецуелският президент Николас Мадуро заяви, че твърденията на САЩ срещу страната му не са верни и че различията между народите не оправдават „военен конфликт“.

Припомняме, че американската армия предприе стъпки за укрепване на силите си в южната част на Карибите, включително чрез разполагане на допълнителни военноморски кораби и хиляди морски пехотинци и моряци, за да се спре потокът от наркотици. Белият дом заяви в петък, че изпраща 10 изтребителя F-35 в Пуерто Рико. ОЩЕ: "8 кораба, подводница и 1200 ракети са ни взели на прицел": Мадуро с тежки обвинения към САЩ

Клати ли се режимът на Мадуро

Мадуро обвини САЩ, че се стремят към „смяна на режима чрез военна заплаха“.

На въпрос в тази връзка, Тръмп каза, че не говори за това, но спомена, че е имало „много странни избори“ във Венецуела, тъй като както знаем - Мадуро положи клетва за третия си мандат през януари след оспорвани избори. Тръмп продължи, като заяви, че „наркотици се изливат“ в САЩ от Венецуела и че членове на „Трен де Арагуа“ - банда, обявена за терористична организация в САЩ - живеят там.

Припомняме, че наскоро американската медия Axios разпространи информация, че САЩ никога не са били по-близо до въоръжен конфликт с Венецуела, с напълно готова американска флотилия, която стои край бреговете им, а диктаторът Николас Мадуро се издирва и има награда от 50 милиона долара. Интригата според медията е, че дори близките съветници на Тръмп не са напълно сигурни дали дипломацията на флота е операция за трафик на наркотици с нюанси на смяна на режима или операция за преврат в Каракас. ОЩЕ: Тръмп иска да сваля режима на Мадуро, готви операция