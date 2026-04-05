Не приема отказ: Жена преби мъжа си с колан (СНИМКА)

25-годишната мексиканка Сара Мишел бе арестувана, след като нападнала своя партньор. Причината е, че мъжът отказал да прави секс със Сара. Инцидентът се случил в град Идалго дел Парал, където жената е задържана. Недоволството на Сара стигнало до там, че предизвикало у нея агресия и пребила партньора си с колан. Преди това тя видяла съмнително съобщение в телефона му и го обвинила в изневяра.

Според нов закон във Франция: "Съпружеските задължения" вече не са задължителни

Пострадалият

Пострадалият е получил наранявания по ръцете и гърба и е извикал полицията. Инцидентът е станал пред очите на дъщерите му. Заподозряната е задържана, а случаят е предаден на прокуратурата.

Още: Стресът и прекомерните очаквания съсипват секса за Gen Z

“No” didn’t work: in Mexico, a woman beat her partner with a belt for refusing sex



In the city of Hidalgo del Parral, 25-year-old Sara Michelle was detained. According to police, she attacked her 26-year-old partner after he refused sex.



She beat him with a belt, insulted him,… pic.twitter.com/GJXZmNiCk2 — NEXTA (@nexta_tv) April 4, 2026

Проучване

Наскоро, проведено проучване показа, че GenZ (родените 1997–2012 г.) предпочитат да се наспят, а не да търсят секс и да прекарат нощта с някого. Това казват 67% от анкетираните. На всичкото отгоре 64% нямат нищо против да им кажат "не" що се отнася до това да се стигне до леглото. И още - техните основни приоритети са стабилна работа (64%), лични постижения (59%), приятелства (50%) и време, прекарано сами (46%). В същото време 37% казват, че все още са сексуално активни.

Дори и по време на секс: Gen Z няма да остави телефоните си

Същевременно 90% от тях търсят близост, но 39% казват, че контекстът има значение. Освен това, повечето предпочитат най-много да се държат за ръце (31%) и в никакъв случай да не се целуват на публично място - само 26% са готови да го правят. И 67% считат, че за целувки е задължително да има предварително взаимно съгласие - т.е. искат разрешение. Но пък 37% казват, че обичат да експериментират в секса, а 29% твърдят, че са правили свалки на публични места. А 61% от родените в периода 1997 - 2012 година смятат, че са по-красиви от предишното поколение.

Официално: Сексът под 16 години в България вече е забранен