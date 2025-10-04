Осъдиха Пъф Деди на едва 4 години затвор, оправдан е по всички тежки обвинения

Рапърът Шон "Диди" Комбс, който бе известен през годините като Пъф Деди и Пи Диди, беше осъден на четири години и два месеца затвор по обвинения, свързани с проституция, предаде Ройтерс. Петдесет и пет годишният изпълнител беше признат за виновен по две обвинения, свързани с това, че е организирал пътувания със самолети на жени и платени мъже проститутки в различни щати, за да участват в сексуални контакти, което е престъпление по федералните закони.

Съдът го оправда по по-сериозните обвинения, включващи трафик на хора с цел сексуална експлоатация и рекет, които можеха да го изпратят в затвора за цял живот. Пъф Деди пледира невинен и се очаква да обжалва присъдата.

Прокуратурата поиска 11 години затвор за 55-годишния Комбс, но окръжният съдия Арун Субраманян наложи присъда от 50 месеца и глоба от 500 000 долара. Адвокатите на Комбс призоваха съдията да осъди хип-хоп звездата на 14 месеца, което на практика би било изтърпяно наказание, тъй като той е в ареста в Бруклин от повече от година, предаде АФП.

Часове преди да започне делото му, рапърът преживя "катарзис" и помоли за милост, твърдейки, че се е преродил духовно. Преди присъдата, разплакан, Комбс каза, че "искрено съжалява" за действията си и помоли съдията за "още един шанс". "Моля, Ваша чест, за милост. Моля Ваша чест за милост", посочи той. "Бях болен. Болен от наркотиците, бях извън контрол. Имах нужда от помощ, но не я получих", обясни Комбс, цитиран от БГНЕС.

След като се яви в съда, за да чуе присъдата си, хип-хоп изпълнителят се извини на бившата си приятелка Касанда Вентура. По време на процеса по-рано на съдебните заседатели беше представено видео, в което той напада физически Вентура.

"Искам лично да се извиня отново на Каси Вентура за всяка вреда или болка, която съм ѝ причинил – емоционално или психически", заяви Деди, който от септември 2024 г. е в ареста в Бруклин. "Действията ми бяха отвратителни, срамни и извратени", добави той, цитиран от БТА.

Обръщайки се директно към жертвите, които свидетелстваха по време на процеса срещу Комбс, съдията каза: "Чухме ви. Това бяха сериозни престъпления, които нанесоха непоправима вреда на две жени. Съдът не е сигурен, че ако бъде освободен, тези престъпления няма да се повторят", заяви Субраманян. Но съдията каза на Комбс, че разчита на него да "използва максимално втория си шанс". "Имате цял свят от хора, които ви обичат. Позволете им да ви подкрепят сега", заяви той.