Няма Нобелова награда за мир: Тръмп реве като ранена в сърцето пантера

Американският президент Доналд Тръмп отново "изрева на умряло", защото не получи Нобелова награда за мир - при положение, че подпали войната в Иран, която преобърна света с краката нагоре заради неимоверно поскъпналия петрол и горива и при положение, че дава на руския диктатор Владимир Путин всеки път по едно рамо точно когато Русия тръгва решително по пътя на провала в Украйна, Тръмп със сигурност заслужава друга награда - ОЩЕ: Тръмп: Путин незабавно ще ни достави 300 000 тона дизел

По традиция, в социалната си мрежа Truth Social, Тръмп изля гнева си, слагайки снимка на новата носителка на наградата. Впоследствие изля почти същото и на поредния митинг пред най-върлите си привърженици - ОЩЕ: Още: Пак не е Тръмп: Взеха под носа му още една Нобелова награда за мир (ВИДЕО)

Trump: They gave the Nobel Peace Prize to a person I've never heard of. Nobody ever heard of the person. It's a mystery person. https://t.co/YrUnGUXUXU — Clash Report (@clashreport) October 10, 2026

Trump: The fact that the U.S. wasn't given the Nobel Peace Prize is just another sign of how Norway and all these others are ripping off our country. https://t.co/KEylT9dYzS — Clash Report (@clashreport) October 10, 2026

Trump: Based on my record of peace, a record like no one has ever had. And I’m not saying this to brag. I’m just saying how crooked the whole Nobel Prize deal is. https://t.co/HzLp2W6d1m — Clash Report (@clashreport) October 10, 2026

"Това е жената, която получи Нобеловата награда за мир заради Великите Съединени американски щати, чийто представител, АЗ, уреди осем войни и много други неща. Не знам нищо за тази жена, нито пък някой друг! Всъщност, доколкото ми е известно, никой никога не е чувал за нея, освен факта, че тя, съвсем очевидно, мрази Израел. Не знам какво е направила тази жена. Уредих 8 войни, като писма бяха изпратени от всеки президент и министър-председател на страните, на които помогнах, до Норвежкия Нобелов комитет, и съм на път да уредя или да спечеля още две, Иран и Русия/Украйна. И двете се случват с главоломна скорост, но забравете ги, това са 8-те, които вече съм уредил, всяка една от които, по-специално Пакистан и Индия, би била много повече от достатъчна, за да се спечели Нобеловата награда. Всъщност, трябваше да спечеля 8 Нобелови награди за мир, а не само 1. 8-те войни са:

Камбоджа и Тайланд

Косово и Сърбия

Демократична република Конго и Руанда

Пакистан и Индия

Израел и Иран

Египет и Етиопия

Армения и Азербайджан

Израел и Хамас

Trump: I settled eight wars, and I’m about to settle or win two more: Iran and Russia-Ukraine. https://t.co/VW6GmNfXTj — Clash Report (@clashreport) October 10, 2026

Освен това, спрях Иран да се сдобие с ядрено оръжие и да взриви целия Близък изток и в крайна сметка далеч отвъд него! Спасих повече животи от всеки друг в историята и, както Мария Корина Мачадо, наистина прекрасен човек, заяви пред медиите, когато ми връчи Нобеловата си награда миналата година, "Доналд Тръмп уреди много войни и заслужава Нобеловата награда за мир повече от всеки друг, който някога я е получавал".

Въз основа на моя опит в МИРА, опит, какъвто никой друг не е постигал, съм съгласен! Върнах всички заложници в Израел, включително последните 28, както живи, така и мъртви, и работих с Хамас, за да го направя - никой не вярваше, че това е възможно! Премахнах злия диктатор на света, Николас Мадуро, от Венецуела и съм в процес на превръщане на Венецуела в богата демокрация. По подобен начин, с Иран, спрях унищожаването на Израел, Близкия изток и Европа. Също така постоянно предотвратявам война между Южна Корея и Северна Корея, както и между Япония и Северна Корея. Добавете Китай и Тайван, както и множество други горещи точки, които не са участвали във войни, само заради президента Доналд Дж. Тръмп и Съединените американски щати. Отговорен съм за това страните от НАТО да увеличат разходите си от 2% на 5% от БВП, създавайки по-силен съюз и отбрана, нещо, което всички казваха, че е невъзможно да се направи. Договорих освобождаването и осигурих връщането на повече от 900 политически затворници от множество страни в Източна Европа. Освен това, върнах 196 заложници У ДОМА от плен, от цял ​​свят, и го направих, без да платя откуп, за разлика от Байдън и Обама, които биха платили милиарди долари. На всичкото отгоре създадох скоро много просперираща Арктика.

Trump: I'm preventing, on a constant basis, a war between South Korea and North Korea, and Japan and North Korea, and China and Taiwan, and numerous other hotspots which have not been involved in wars only because of a gentleman known as President Donald J. Trump of the U.S.A. https://t.co/6aBGL16dYO — Clash Report (@clashreport) October 10, 2026

Въпреки всичко това, Нобеловата награда беше присъдена днес на либерален човек, който работи в Организацията на обединените нации, за когото никой никога не е чувал. Във всички войни, които съм водил, никога не съм говорил с Организацията на обединените нации - те не ми помогнаха. Съединените американски щати, представлявани от мен, като ваш президент, трябваше да получат Нобеловата награда за мир, но не се случи. Това е незаличимо петно ​​върху Норвегия, което никога няма да бъде забравено. Нобеловата награда за "мир" е дискредитирана завинаги от шепа радикални идеолози, които са антидемократични и врагове на цивилизацията!".

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Trump: The Nobel Peace Prize has been forever discredited by a handful of radical ideologues who are anti-democracy and enemies of civilization. We will not forget, Norway. https://t.co/KLqV0We6HA — Clash Report (@clashreport) October 10, 2026

Trump: The United States of America, represented by me as your president, should have received the Nobel Peace Prize, but didn't. This is an indelible stain on the country of Norway. https://t.co/FDiOnL57B1 — Clash Report (@clashreport) October 10, 2026