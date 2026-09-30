Владимир Колев: AI може да спести време на учителя, но не и да го замени

Изкуственият интелект все по-осезаемо влиза в класната стая, но големият въпрос вече не е дали учителите ще го използват, а как той може реално да улесни работата им. Подготовка на уроци, тестове и упражнения, адаптиране на материали към различните нужди на учениците, проверка на текстове - зад всеки учебен час стоят задачи, които отнемат часове.

Именно с идеята да поеме част от тази рутинна работа е създаден Klett AI - помощник за българските учители, разработен в контекста на учебните програми и реалната работа в класната стая. За възможностите на инструмента, мястото на изкуствения интелект в образованието и защо последната дума трябва да остане на учителя споделят Владимир Колев, управител на издателство „Клет България“, и Бояна Табакова, мениджър и ръководител на екип „Дигитални проекти“ и бизнес развитие в издателство „Клет България“.

Г-н Колев, бихте ли ни разказали как се роди идеята за създаването на Klett AI?

Владимир Колев: Идеята ни всъщност тръгна не от изкуствения интелект, а от учителите. Ние работим с тях всеки ден и много добре знаем колко голяма част от времето им отива за подготовка на уроци, тестове, упражнения, проверяване на текстове, търсене и адаптиране на материали. И си зададохме въпроса: Как да използваме изкуствения интелект, за да им върнем част от това време?

Оттам се роди Klett AI помощникa. Не искаме да създаваме още един технологичен инструмент, който преподавателят трябва да изучава. Искаме да му дадем помощник – бърз и лесен за използване. Такъв, който за минути може да свърши част от рутинната подготовка, за която иначе са необходими часове. Времето на учителя е ценно, за да бъде изразходвано за механична работа. То трябва да остава за онова, което технологията не може да замени – работата с децата, личното отношение и истинското преподаване.

С какво инструментът може да бъде от полза на преподавателите?

Владимир Колев: Стремихме се Klett AI помощник на учителя да решава съвсем конкретни всекидневни задачи. Той може да създава планове за урок, тестове и флашкарти, да помага при проверката и коригирането на текстове. Идеята е учителят да може да избере каквото му трябва за съответния клас, по темата на урока, с търсената цел – и много бързо да получи основа, което след това да прегледа и адаптира за своите ученици.

Тук за мен има една много важна дума – помощник. Не AI учител, а AI помощник на учителя. Решението какво е подходящо за конкретния клас и конкретните деца остава при преподавателя.

До каква степен Klett AI улеснява подготовката за часовете и каква е ролята на учителя в този процес?

Бояна Табакова: Улеснява подготовката в значителна степен, защото позволява на учителя още при задаването на темата, класа, предмета и учебната цел да получи материал, който е близо до конкретната му работа, а не общ отговор, който тепърва трябва да преобразува. Това създава реална възможност за персонализация – съдържанието може да бъде съобразено с различното ниво на подготовка, темпото на учене и нуждите на учениците, както и да включва междупредметни връзки и STEM елементи там, където те имат смисъл.

Така преподавателят може да подготви по-достъпен вариант за ученици, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, по-предизвикателни задачи за напредналите или целенасочена подготовка за НВО и ДЗИ, без да започва всеки материал отначало. Допълнителна полза е, че създадените тестове могат да бъдат споделяни с учениците, а всички генерирани ресурси се запазват в лична банка и могат да бъдат използвани повторно, редактирани и надграждани.

Но нито един алгоритъм не може да познава класа така, както го познава учителят. Само той вижда кога едно дете е разбрало, кога е загубило интерес и кога има нужда от различен подход. Затова ролята му не е просто да одобри готов материал, а да му даде точния ритъм, трудност и смисъл. Помощникът може да отвори много възможности, но учителят е този, който избира, надгражда и прилага.

Какво отличава помощника от останалите общодостъпни инструменти, които работят с изкуствен интелект?

Владимир Колев: Днес всеки учител може да отвори общодостъпен AI инструмент и да го попита: „Направи ми урок за 5. клас“, и ще получи съвсем приличен резултат. Проблемът е, че той невинаги знае откъде идва информацията, дали е съобразена с българската образователна система и дали действително отговаря на това, което учениците трябва да изучават.

Точно тук искаме Klett AI да бъде различен. Той е създаден специално за българския учител и българското училище. Работи в контекста на учебните програми на Министерството на образованието, а следващата голяма стъпка, върху която работим, е да му дадем защитен достъп и до образователното съдържание на издателство „Клет България“. Това за мен променя много неща. Представете си помощник, който не просто знае нещо за Римската империя, а знае как тази тема се изучава в 5. клас, какво изисква програмата и как е разработена в конкретния учебник, с който работи учителят.

Така съчетаваме две много силни неща – възможностите на изкуствения интелект и надеждността на професионално създаденото и проверено образователно съдържание.

И именно тук виждам бъдещето на образователното издателство. В епохата на AI нашата роля не става по-малка. Напротив – когато информацията е практически безкрайна, става още по-важно някой да гарантира кое съдържание е надеждно, подходящо и педагогически смислено и да го представи на учителите и учениците по най-лесния и достъпен за тях начин.

Кога Klett AI ще бъде достъпен за учителите и как бихте искали инструментът да се развие в бъдеще?

Бояна Табакова: Помощникът ще бъде достъпен от началото на 2027 г. чрез регистрация в id.klett.bg. Всички учители, избрали да работят с изданията на „Клет България“, ще могат да го използват свободно през учебната 2027/2028 г. За нас това e естествено продължение на дългогодишното ни партньорство с учителската общност. Искаме помощникът да се превърне в естествена част от работния процес – лесен за използване, надежден и достъпен именно когато преподавателят има нужда от подкрепа.

Развитието му ще следва реалната употреба: кои задачи отнемат най-много време, къде учителите се нуждаят от повече увереност и как инструментът може да се впише без излишна сложност във всекидневната им работа. Обратната връзка няма да бъде финална проверка, а част от самото развитие на продукта.

По-широката ни цел е да изградим доверена образователна среда, в която иновацията е практична, а не показна. Успехът за нас ще бъде учителите не просто да използват AI помощника, а да го разпознават като инструмент, който разбира контекста на българското училище и се развива с него.