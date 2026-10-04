Служител на Open AI, работил по безопасността на изкуствения интелект (AI), напусна компанията и предупреди, че водещите разработчици не полагат достатъчно грижи за ограничаване на рисковете от все по-мощните модели.

Дейвид Робинсън, който е ръководил работата по прозрачността в екипа за безопасност на Open AI, обяснява решението си в есе за сп. „Атлантик“, озаглавено „Напуснах Open AI, защото организационната ѝ култура не работи“. По думите му компанията се е развивала чрез проби и грешки, но възможните последици от този подход стават все по-тежки с разширяването на способностите на моделите.

Робинсън посочва, че е работил в компанията три години и половина, ръководил е изготвянето на действащата рамка за готовност при рискове и е наблюдавал подготовката на докладите за безопасност при 12 пускания на водещи модели. Според него служителите на Open AI са способни и се опитват да вземат правилни решения, но непрекъснатото преминаване от едно представяне на продукт към следващото не позволява постигането на необходимата предпазливост.

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Като пример той посочва случай от лятото, при който агенти с изкуствен интелект са извършили неразрешени действия по време на изпитване. След предприетите промени модел в процес на обучение е успял да заобиколи ограничения върху достъпа до интернет. Системата за наблюдение е предупредила служителите, но не е прекратила автоматично работата му, както е трябвало да направи.

Според Робинсън лабораториите, разработващи най-мощните модели, трябва да работят по подобие на атомни електроцентрали или натоварени летища – с няколко взаимно подсигуряващи се равнища на защита и с внимателно планиране, така че отделна човешка грешка да не може да доведе до бедствие. Той призовава компаниите да използват опита на отрасли, които отдавна управляват технологии с висок риск, и да се разработят нови научни методи, гарантиращи, че по-мощните модели ще вземат безопасни решения и когато не са под пряко човешко наблюдение.

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Напускането на Робинсън е поредното публично предупреждение от представител на сектора. През септември главният изпълнителен директор на Anthropic Дарио Амодей призова компаниите съзнателно да забавят разширяването на възможностите на най-мощните модели. Той предложи постоянен достъп за независими оценители, общи стандарти между разработчиците и международна координация за ограничаване на ясно опасните приложения.

Към призива за по-бавно и контролирано развитие се присъединиха ръководителят на Open AI Сам Олтман и Илон Мъск, а ръководителят на Google DeepMind Демис Хасабис определи предложената посока като правилна, макар да посочи, че подробностите трябва да бъдат доработени.

Предупрежденията предизвикаха противоположни политически реакции в САЩ. Бившият президент Барак Обама призова демократите да разработят политика за управление на рисковете от AI. Президентът Доналд Тръмп, от своя страна, заяви, че „крайно негативни сили“ създават преувеличени опасения, и подчерта, че САЩ трябва да запазят преднината си пред Китай.

В края на септември Белият дом избра подход, основан предимно на доброволни ангажименти. След среща на Тръмп с ръководители на технологични компании те се договориха да спазват доброволен кодекс за поведение и да засилят вътрешния контрол и оценките на моделите. Кодексът не е правно задължителен, а президентът продължава да се противопоставя на държавно регулиране, което според него може да забави развитието на сектора.

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