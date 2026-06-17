Осъдиха и един от синовете на Болсонаро в Бразилия

Върховният съд на Бразилия осъди задочно Едуардо Болсонаро на четири години и два месеца затвор, съобщава АФП. Присъдата е по делото за искането му за санкции от САЩ срещу страната му по време на процеса срещу баща си, бившия президент на Бразилия Жаир Болсонаро, за преврат. Третият син на Болсонаро, който живее в Съединените щати, се е опитал да спечели американското благоразположение за бившия крайнодесен президент. Още: Болсонаро-син заяви, че не иска да „проституира” срещу помощи

Бившият лидер излежава 27 години затвор за планиране на преврат през 2022 година.

Обвиненията

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Прокурорите обвиниха Едуардо Болсонаро в "заплаха към съдебните власти и длъжностни лица от други клонове на правителството".

"Не е ролята на бразилски федерален депутат да лобира в чужбина срещу собствената си страна", заяви съдия Oлешандри де Мораеш.

Болсонаро също ще бъде лишен от правото да заема публична длъжност в продължение на осем години, решение, което той може да обжалва.

"Истинската цел на този безсмислен процес е само една: да премахне името ми от изборите", се казва в изявление на Болсонаро, който планираше да се кандидатира като резервен кандидат за Сената на изборите през октомври.

В началото тактиката на Болсонаро проработи. Миналата година президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи на Бразилия високи мита като наказание за това, което той нарече "лов на вещици" срещу Болсонаро-старши.

Митата обаче бяха отменени след първа официална среща между левия президент Луис Инасио Лула да Силва и Тръмп.

Администрацията на Тръмп също така санкционира съдия от Върховния съд Мораес, но тези мерки също бяха отменени.

Отношенията между Бразилия и Вашингтон преминават през труден период, след като Тръмп се срещна с брата на Едуардо и кандидат за президент Флавио Болсонаро преди изборите.

Проучванията показват, че Флавио и Лула са с равни шансове за победа.

През декември Едуардо Болсонаро беше лишен от мястото си в долната камара на парламента заради прекомерните си отсъствия.

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