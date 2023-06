Отиде си носителят на "Пулицър" Кормак Маккарти (ВИДЕО)

Сред романите на Маккарти са "Пътят" и "Няма място за старите кучета", по които бяха заснети успешни филми. Много от романите му са жестоки истории, описващи американската граница и постапокалиптични светове. В реалния живот той е бил много затворен човек.

В знак на почит колегата му Стивън Кинг го нарича "може би най-великият американски писател на моето време". Кинг написа в Туитър: "Беше пълен с енергия и създаде прекрасно творчество, но все още скърбя за кончината му."

Cormac McCarthy, maybe the greatest American novelist of my time, has passed away at 89. He was full of years and created a fine body of work, but I still mourn his passing.