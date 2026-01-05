Пенсията на Джо Байдън е рекордна - по-голяма от заплатата му като президент на САЩ

Кой президент на САЩ е вземал и взема най-високата пенсия за всички времена? Оказва се, че това е Джо Байдън – така пише The New York Post, любимият вестник на сегашния американски президент Доналд Тръмп. Според информацията, Байдън взема по-висока пенсия, отколкото му е била заплатата, докато беше президент на Съединените щати – от януари, 2021 година до януари, 2025 година. Става въпрос за 417 000 долара годишно.

Информацията е анализирана от Фондацията на данъкоплатците и пред The New York Post говори вицепремиерът ѝ Деймиън Брейди. Именно той твърди, че пенсията на Байдън е най-голямата президентска пенсия в САЩ.

