Планиран бой между младежи прерасна в престрелка с жертви в САЩ

21 април 2026, 6:04 часа 386 прочитания 0 коментара
Снимка: Gettyimages
Двама тийнейджъри бяха убити, а петима ранени след като планиран бой между младежи прерасна в престрелка в парк в щата Северна Каролина, съобщиха местните власти, цитирани от Асошиейтед прес. Двама младежи на 16 и 17 години са издъхнали, след като са били смъртоносно простреляни в парка "Лейнбач" близо до местно училище.

Други петима на възраст между 14 и 19 години са били ранени при престрелката, посочи по време на пресконференция полицейският служител.

Четирима от ранените са момичета, съобщиха властите. 

По данни на полицията са стреляли няколко души, включително някои от ранените. Засега няма задържани, а разследването продължава.

В неделя осем деца бяха убити при стрелба в щата Луизиана, а заподозреният за стрелбата е бил застрелян от полицията. Убитите деца са възраст между 1 и 14 години, а има и още 2, които са ранени.

Виолета Иванова Отговорен редактор
Стрелба бой Северна Каролина убийство
