Планиран бой между младежи прерасна в престрелка с жертви в САЩ

Двама тийнейджъри бяха убити, а петима ранени след като планиран бой между младежи прерасна в престрелка в парк в щата Северна Каролина, съобщиха местните власти, цитирани от Асошиейтед прес. Двама младежи на 16 и 17 години са издъхнали, след като са били смъртоносно простреляни в парка "Лейнбач" близо до местно училище.
Други петима на възраст между 14 и 19 години са били ранени при престрелката, посочи по време на пресконференция полицейският служител.
Четирима от ранените са момичета, съобщиха властите.
По данни на полицията са стреляли няколко души, включително някои от ранените. Засега няма задържани, а разследването продължава.
Two people are dead and several injured following a shooting that began around 9:52 a.m. at Leinbach Park near a middle school in Winston-Salem, North Carolina, on Monday.— Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) April 20, 2026
В неделя осем деца бяха убити при стрелба в щата Луизиана, а заподозреният за стрелбата е бил застрелян от полицията. Убитите деца са възраст между 1 и 14 години, а има и още 2, които са ранени.