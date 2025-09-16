По нов механизъм: Белият дом одобри нов мащабен пакет военна помощ за Украйна

Администрацията на Доналд Тръмп одобри първите пакети военна помощ от САЩ за Украйна в рамките на новия механизъм, наречен Priority Ukraine Requirements List (PURL). Съгласно новия регламент, оръжията за Киев се плащат от европейските съюзници, съобщава Reuters, позовавайки се на два източника, запознати със ситуацията. Според информацията на източниците на агенцията, заместник-министърът на отбраната на САЩ по политическите въпроси Елбридж Колби е одобрил до две доставки, като всяка от тях е на стойност по 500 млн. долара.

Още: Военната помощ за Украйна продължава и през 2026: Долната камара в Конгреса на САЩ одобри с голямо мнозинство

Това е първият случай на прилагане на новия механизъм, разработен от САЩ и съюзниците им, за снабдяване на Украйна с оръжие от американските запаси, като се използват средствата на съюзниците на САЩ по НАТО, подчертава Reuters.

Още: ЕС с нов и рекорден транш към Украйна: 25 милиарда евро само за 2025 г.