Показна жлъч от Тъкър Карлсън и Джими Кимъл за Тръмп заради Иран: Мелания се чуди как така свърших с него (ВИДЕО)

Двама от най-известните телевизионни водещи в САЩ - единият Тъкър Карлсън, който беше изгонен вече доста отдавна от обичаната от Доналд Тръмп и обичащата го Fox News, а другият - Джими Кимъл, когото Тръмп ненавижда, съсипаха с изказвания американския президент. За какво - разбира се, заради Иран.

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Карлсън беше доста впечатляващ:

"Наистина ли Иран е разработвал ядрено оръжие? Няма доказателства за това. Ще го направят ли сега? Разбира се, че ще го направят. Кой не би го направил? Не виждате Тръмп, Линдзи Греъм или Тед Круз (Греъм и Круз са сенатори-републиканци) да се изправят и да казват: "Трябва да нахлуем в Северна Корея". Не можем. Те имат ядрено оръжие. Затова се отнасяме с уважение към тях.

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"Убихме аятолаха, заменихме го с по-млад, по-радикален аятолах.

Не направихме нищо за протестиращите в Иран. Премахнахме санкциите, които бяха наложени на Иран преди началото на войната.

Постигнахме прекратяване на огъня, което вече беше на линия преди това. Отворихме пролива (Ормузкия проток), който вече беше отворен преди това.

Използвахме кой знае колко милиарда долара за бомби и ракети. Много американски и цивилни животи бяха загубени.

Дадохме на Иран пълен контрол над Ормузкия проток и вложихме минимум 300 милиарда долара, защото пък не?

В момента Мелания се чуди: "Как така постигнах такава сделка".

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