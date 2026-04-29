Заради шегите на Джими Кимъл: Тръмп атакува лицензите на ABC

Администрацията на президента Доналд Тръмп ескалира конфликта си с ABC, като нареди предсрочни прегледи на лицензите за телевизионните станции на мрежата. Действието идва, тъй като Тръмп оказва натиск върху ABC да уволни Джими Кимъл заради спорни според него шеги. Федералната комисия по комуникациите (FCC) твърди, че проверката е свързана с разследване на програмите на Disney, но критиците твърдят, че това е отмъщение за излъчването на шоуто на Кимъл.

Disney отговори на действията на FCC, като заяви, че "ABC и нейните станции имат дълга история на работа в пълно съответствие с правилата и обслужване на местните общности с надеждни новини, информация за спешни случаи и програми от обществен интерес".

Ръководителите на Disney решиха да не отговарят на публикацията на Тръмп, в която той обвини Кимъл за инцидента със стрелбата в събота и заяви, че той "трябва да бъде незабавно уволнен".

В монолога си в понеделник Кимъл каза, че коментарът му от миналата седмица, който предизвика толкова много критики след стрелбата – за първата дама Мелания Тръмп, която изглежда като "бъдеща вдовица", е шега.

The Trump administration has escalated its conflict with ABC by ordering early license reviews for the network’s TV stations, a rare move led by FCC chairman Brendan Carr.



The action comes as Trump pressures ABC to fire Jimmy Kimmel over controversial jokes.



