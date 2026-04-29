Спорт:

Заради шегите на Джими Кимъл: Тръмп атакува лицензите на ABC

29 април 2026, 7:20 часа 969 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images; колаж: Actualno.com
Администрацията на президента Доналд Тръмп ескалира конфликта си с ABC, като нареди предсрочни прегледи на лицензите за телевизионните станции на мрежата. Действието идва, тъй като Тръмп оказва натиск върху ABC да уволни Джими Кимъл заради спорни според него шеги. Федералната комисия по комуникациите (FCC) твърди, че проверката е свързана с разследване на програмите на Disney, но критиците твърдят, че това е отмъщение за излъчването на шоуто на Кимъл.

Disney отговори на действията на FCC, като заяви, че "ABC и нейните станции имат дълга история на работа в пълно съответствие с правилата и обслужване на местните общности с надеждни новини, информация за спешни случаи и програми от обществен интерес".

Ръководителите на Disney решиха да не отговарят на публикацията на Тръмп, в която той обвини Кимъл за инцидента със стрелбата в събота и заяви, че той "трябва да бъде незабавно уволнен".

В монолога си в понеделник Кимъл каза, че коментарът му от миналата седмица, който предизвика толкова много критики след стрелбата – за първата дама Мелания Тръмп, която изглежда като "бъдеща вдовица", е шега.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова Отговорен редактор
Доналд Тръмп Мелания Тръмп Джими Кимъл
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес