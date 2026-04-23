Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Правителството на Тръмп улеснява употребата на марихуана за медицински цели

23 април 2026, 17:51 часа 648 прочитания 0 коментара
Снимка: X/Todd Blanche
Правителството на Тръмп улеснява употребата на марихуана за медицински цели

Временно изпълняващият длъжността американски министър на правосъдието Тод Бланч обяви днес, че марихуаната ще бъде прехвърлена в по-малко рестриктивна категория – решение, което трябва да улесни употребата ѝ за медицински цели. 

"Тези мерки ще позволят да се извършват по-целенасочени и по-стриктни изследвания относно безопасността и ефективността на марихуаната, да се разшири достъпът на пациентите до лечение и да се даде възможност на лекарите да вземат по-информирани решения относно здравето", написа Бланч в социалната мрежа "Екс".

Помага ли канабисът при психични разстройства? Отговорът няма да ви хареса

 

Елена Страхилова
Елена Страхилова
Марихуана САЩ медицинска марихуана
