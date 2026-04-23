Правителството на Тръмп улеснява употребата на марихуана за медицински цели

Временно изпълняващият длъжността американски министър на правосъдието Тод Бланч обяви днес, че марихуаната ще бъде прехвърлена в по-малко рестриктивна категория – решение, което трябва да улесни употребата ѝ за медицински цели.
"Тези мерки ще позволят да се извършват по-целенасочени и по-стриктни изследвания относно безопасността и ефективността на марихуаната, да се разшири достъпът на пациентите до лечение и да се даде възможност на лекарите да вземат по-информирани решения относно здравето", написа Бланч в социалната мрежа "Екс".
Under the decisive leadership of @POTUS, this Department of Justice is delivering on his promise to improve American healthcare. This includes:— Acting AG Todd Blanche (@DAGToddBlanche) April 23, 2026
• Immediately rescheduling FDA-approved marijuana and state-licensed marijuana from Schedule I to Schedule IIl
• Ordering a new,…