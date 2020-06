Проф. Мермерски обясни защо ситуацията с протестите в САЩ излезе от контрол и защити Тръмп

тълпи с насилствено поведение помитат, ограбват, унищожават цели бизнеси, убиват хора, има и убити полицаи",

I can't understand the people of usa..I think someone dropped a spell on them which turned them into mads..😬😬🥴🥴@realDonaldTrump @WhiteHouse pic.twitter.com/ANg7V9u81a