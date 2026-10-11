Първият танкер с руски дизел вече пристига в САЩ: Сделката Тръмп-Путин е била подготвяна тайно?

Танкерът MINERVA ZEN, натоварен с руски дизел, е отпътувал от Санкт Петербург още на 22 септември и, съдейки по маршрута му, който проследяват OSINT анализатори, още от самото начало е бил насочен към източното крайбрежие на САЩ - доста време преди Доналд Тръмп официално да обяви за сделката си с Владимир Путин. Танкерът е достигнал вече почти до американските брегове и се очаква да пристигне в Уилмингтън. Данните са на OSINT анализатора The Intel Frog.

Междувременно, друг анализатор на данни с отворен достъп, Мишел Вийзе Бокман, също отбелязва, че Службата за контрол на чуждестранните активи на САЩ е издала временен лиценз за внос на руско дизелово гориво, валиден до април 2027 г., едва вчера, а първият кораб, превозващ руски дизел, се очаква да пристигне в САЩ след приблизително 48 до 72 часа. Логично е да бъде зададен въпросът как става това?

Неслучайно както вече писахме, член на украинската делегация, която бе в САЩ за преговори за енергийно примирие, заяви, че има подозрения, че сделката между Тръмп и Путин е била договорена доста по-рано и всичко е било планирано. Той дори заяви, че според него сделката е била подарък за Путин за рождения му ден, 7 октомври. Украинската делегация: Ще даде ли Тръмп ракети "Пейтриът" на Путин да си пази рафинериите?

Още един момент, който прави впечатление - според тези данни танкерът е отплавал от Русия на 22 септември т.е. само 4 дни след като на 18 септември Тръмп собственоръчно подписа Закона на Линдзи Греъм, с който САЩ ще налагат санкции на държави, купуващи руски горива. Изводите за цинизма на Тръмп оставяме на вас.





UPDATE: The Oil products carrier MINERVA ZEN had departed St #Petersburg on the 22nd Sep, and is likely to dock at Port of #Savannah. If that's the case the diesel agreement was definitely cracked some time back. - Current draft - 11m - Translates to ~38,000 MT - Or 275K - 280K bbl of disel - Port of discharge est - Port of Savannah - ETA 10-12 #IranWar #diesel #Russia #Shiptracking Heads-up received from @Michellewb_ — Live-AIS.com (@live_ais_com) October 10, 2026