Украинската делегация: Ще даде ли Тръмп ракети "Пейтриът" на Путин да си пази рафинериите?

Украинската делегация, която бе в САЩ за преговори на 9 и 10 октомври, се връща в Киев, след като преговорите се провалиха заради сделката на Доналд Тръмп с Владимир Путин. Украинците са останали като попарени след новината, че Русия ще доставя милиони тонове дизел за пазарите в САЩ и по света. Преговорите трябваше да засегнат евентуално енергийно примирие с Москва и спиране на атаките в Черно море, но вместо това украинските представители останали в шок от решението на Тръмп, с което той ще осигури нови приходи за Русия, за да финансира тя войната си срещу Украйна. Kyiv Independent е разговарял с няколко украински представители, участвали в преговорите, при условия на анонимност. Ето какво са заявили те:

"Усещаше се като капан", са думите на един високопоставен украински представител.

Друг обръща внимание, че след новината, обявена от Тръмп, Министерството на финансите на САЩ веднага е обявило, че Службата за контрол на чуждестранните активи "незабавно издава временен генерален лиценз, позволяващ доставката на руски дизел за световния пазар". Това според него означава, че сделката с Путин е била договорена още по-рано и всичко е било планирано. Той допуска, че сделката е била подарък за Путин за рождения му ден, 7 октомври.

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"Те (САЩ) отмениха санкциите до 7 април (2027 г.). Значи са подготвяли това от 7 октомври. Това е подарък за рождения ден на Путин. Те отчитат шестмесечния период", е заявил представителят пред изданието.

Друг високопоставен украински служител е заявил: "Надявам се, че американците няма да им дадат "Пейтриът" (на руснаците - бел. ред.), за да защитават петролните си рафинерии".

Още един украински източник е дал просто и логично обяснение за хода на Тръмп - американският президент се опитва да прехвърли вината за последиците от собствената си външна политика върху Украйна. "Очевидно е, че Тръмп не иска да признае, че именно неговата война срещу Иран причини толкова много проблеми на американците", е казал източникът.

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Заглавната снимка е илюстративна и е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI