Раниха доброволец от САЩ, воюващ за Украйна след размяна на затворници

Бившият морски пехотинец беше осъден в Русия на 9 години затвор за нападение над полицаи, но през април 2022 г. бе разменен за руския пилот Константин Ярошенко, когото американски съд изпрати в колония за 20 години по обвинение в контрабанда на наркотици.

Бащата на Рийд тогава каза, че размяната между Вашингтон и Москва е била извършена в Турция.

American volunteer Trevor Reed was injured in #Ukraine



The former Marine was sentenced in Russia to 9 years in prison for attacking police officers, and then exchanged for Russian pilot Konstantin Yaroshenko, whom an American court sent to a colony for 20 years on charges of… pic.twitter.com/KeXWDFBsn5