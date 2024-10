Разследват палежи на избирателни урни в САЩ (ВИДЕО)

Урна за гласуване, използвана за събиране на ранни гласове преди изборите в САЩ на 5 ноември, беше обхваната от пламъци при предполагаем палеж, който ФБР вече разследва, съобщиха от местната полиция.

Кадри от местната новинарска служба KATU показват дим, излизащ от урна във Ванкувър, Вашингтон, и множество бюлетини, които изглежда са в пламъци. Кутията не е била изпразвана сутринта в неделя и стотици бюлетини са били унищожени, пише Ройтерс.

Полицейското управление на Ванкувър съобщи, че се е отзовало на сигнал за палеж и е премахнало „подозрително устройство“, намиращо се до избирателната урна. Офисът на щатския секретар на Вашингтон призова избирателите да проверят състоянието на бюлетините си онлайн и да поискат замяна, ако тяхната не е намерена, предаде bTV.

NEW: Two ballot drop-off boxes were set on fire in Vancouver, Washington, and Portland, Oregon, early Monday morning, with possibly hundreds of ballots damaged from the fire.



Heavy smoke was seen coming from the dropoff ballot box around 4 AM. Local news station KATU captured… pic.twitter.com/ok3vaPftXl