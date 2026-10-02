Тръмп попита изкуствения интелект дали да свали Мадуро – отговорът на Grok, който промени всичко

През декември 2025 г. американският президент Доналд Тръмп се е допитал до бота за изкуствен интелект Grok дали да провежда операцията си във Венецуела по залавянето на бившия президент Николас Мадуро. Според списание Time, чатботът е заявил, че много венецуелци вероятно биха приветствали отстраняването на президента и очевидно това е успокоило Тръмп и е възможно да е повлияло на крайното му решение. На следващия месец САЩ стартираха операцията по залавянето на Мадуро.

Списанието разкрива, позовавайки се на източник, присъствал в Овалния кабинет, че Тръмп е прекарал часове, задавайки на чатбота въпроси относно своето президентство, историческото наследство, което ще остави, и потенциални политически решения. По това време администрацията на Тръмп вече бе предприела ракетни удари срещу венецуелски кораби заради контрабанда на наркотици. Тръмп е попитал Grok как биха реагирали венецуелците, ако САЩ заловят Мадуро.

Според официален присъстващ на срещата, чатботът е описал Мадуро като изключително непопулярен диктатор и е заявил, че много венецуелци биха приветствали отстраняването му от власт. Когато по-късно, след залавянето на Мадуро, във Венецуела наистина избухнаха празненства, Тръмп е останал истински възхитен от Grok.

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