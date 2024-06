Рупърт Мърдок отново се ожени (СНИМКИ)

Мърдок и Елена Жукова бяха венчани в имението на медийния магнат в Калифорнийската му лозя и имение, наречено Морага.

Снимки, публикувани в "Сън", показват двойката да позира и да се усмихва - той с черно костюм и жълта вратовръзка, а тя с бяла рокля без презрамки, докато държи букет от лилии.

Rupert Murdoch has got married for the fifth time after tying the knot with Elena Zhukova in a secretive ceremony at his Californian estate.



The 93-year-old media mogul held his nuptials with the biologist at the vineyard in his Bel Air estate, Moraga, on Saturday. pic.twitter.com/uOmiZDKKRc