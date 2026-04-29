"Само обещания, а накрая нищо. Предадени сме": 9 от 12 избиратели на Тръмп горчиво съжаляват

"Разочарована. Загрижена. Предадена" - с тези основни чувства целева група от проучване на The New York Times описва управлението на американския президент Доналд Тръмп. Всъщност това са избиратели на самия републиканец, които са го подкрепили на изборите през есента на 2024 г. срещу Камала Харис. Изданието е направило извадка от хора, гласували за Тръмп, за да разбере как те оценяват администрацията му близо година и половина след началото на втория мандат в Белия дом.

Цели 80 процента от републиканците одобряват работата на Тръмп, но популярността му в цялата страна е спаднала, особено сред независимите избиратели. Това означава, че има много хора, които са гласували за републиканеца, но може би не са доволни от посоката, в която се движи страната. Именно техните мнения са акцентът в изследването, проведено по-рано през април.

Разочарованието е в три категории

Част от участниците са били изпълнени с надежда през 2024 г. - много от тях са смятали, че Тръмп е „по-малкото зло“, а алтернативата е била да не гласуват изобщо. Това са социални консерватори, републиканци против войната, хора с надежди за понижение на цените и данъците или дълбоко недоволни от политиките на Демократическата партия.

Тяхното разочарование сега се изразява основно в три категории:

прилагането на имиграционната политика на Тръмп;

войната с Иран;

продължаващите високи разходи за живот.

Хвалбите към Тръмп са за това, което е направил по отношение на границите, престъпността и идеята за DOGE (Департамента за правителствена ефективност), но много от тези избиратели са недоволни, а някои са депресирани и разстроени от посоката, в която се движат САЩ.

Снимка: Getty Images

Някои участници споделят, че са от семейства или общности, в които повечето хора са били съгласни с тях, макар и да не са го изразявали открито. Други се чувстват разочаровани или притеснени, защото идват от семейства, в които техните роднини, подкрепящи Демократическата партия, са предвидили какво ще се случи, или защото имат приятели или близки, подкрепящи Тръмп, които не искат да чуят критиките им сега.

Участниците са 12 на брой, на възраст от 19 до 65 г., с различна раса, произход и различни професии, включително има и студенти.

Довършете изречението: "Изпитвам ..... по отношение на страната"

Екипът на The New York Times е поискал от тях с една или две думи да довършат изречението: „В последно време изпитвам ..... по отношение на страната".

Ето всички отговори:

Нейтън, 19 г., Орегон, чернокож, републиканец, студент

"Разочарован и тъжен".

Кити, 36 г., Пенсилвания, азиатка, независима, студентка

"Разочарована и изпълнена с надежда".

Мишел, 45 г., Мериленд, латиноамериканка, републиканец, мениджър в строителството

"Загрижена".

Ала, 51 г., Алабама, бяла, републиканец, портфолио мениджър

"Притеснена".

Хосе, 62 г., Флорида, латиноамериканец, независим, специалист по заетостта

"Тревожен".

Памела, 65 г., Тенеси, бяла, републиканка, собственик на малък бизнес

"Разочарована".

Даниел, 41 г., Калифорния, латиноамериканец, независим, работещ в сферата на производството

"Раздразнен".

Аргенис, 35 г., Флорида, латиноамериканец, независим, работи в продажбите

"Обезкуражен".

Крис, 42 г., Илинойс, бял, републиканец, електротехник

"Изненадан и обезкуражен".

Нанси, 55 г., Аризона, бяла, независима, оперативна дейност

"Загрижена".

Джон, 62 г., Мериленд, бял, републиканец, специалист по пакетиране

"Апатичен".

Франческа, 26 г., Вашингтон, смесена раса, независима, моряк

"Предадена".

Ето и част от поясненията зад отговорите на тези хора:

- "Животът става все по-непосилен. Цените на неща като бензин и храна като цяло не са спаднали. Мислех, че всичко ще бъде много по-достъпно".

- "По време на изборите ни бяха дадени много обещания. Знам, че е минала само година и половина, но не ми се струва, че съм видяла някакъв реален напредък дори в посока на това, което той обеща да направи, например данъчни облекчения или, да речем, подпомагане на образователната система. Имам чувството, че той просто е съкратил финансирането на голяма част от образователните институции, на училищата. Не знам защо е дал толкова много обещания".

Снимка: Getty Images

"С настоящата администрация всяка седмица има нещо ново. DOGE, Венецуела, имиграцията, Иран. Тази седмица президентът се кара с папата. Много съм разочарован. Аз съм служил в армията. Има причина, поради която гласувах за Тръмп. Обикновено републиканците са провоенни. Но целият този конфликт с Иран е просто неоправдан".

"Аз съм независима. Честно казано, просто не бях фен на Камала. Беше по-малкото зло. Можех да напиша името на някой друг, но ми се струваше, че имам по-голям шанс за малко надежда с Тръмп. Надявах се, че Конгресът и другите власти ще го държат под контрол, че ще има по-добри съветници и че може би при втория си мандат ще си извлече някои поуки. Но изглежда, че е пълен хаос".

"(Не одобрявам) как ICE (имиграционните власти - бел. ред.) се отнасяха с хората. Не се прави така".

Слаба оценка за Тръмп и администрацията му

По петобалната система за оценка на работата на Тръмп, където A е най-високата степен, а F - най-ниската, никой не дава A и B. Има само една оценка C, 8 D и 3 F.

Девет от 12 души казват, че съжаляват, че са гласували за Доналд Тръмп през 2024 г.

Осем от 12 души са се чувствали несигурни по време на гласуването за президент.

Програмата "Америка на фокус" на NYT се стреми да изслуша и разбере мненията на различни групи американци, чиито гласове често остават незабелязани в журналистиката, посветена на общественото мнение. Модератори на дискусията са били Марджи Омеро, опитна във фокус групите, и Катрин Милър, редактор в рубриката "Opinion".

