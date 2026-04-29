Заради бума на AI: Карибски остров удари джакпота с националния си домейн

Най-големия продукт за експорт на островната нация Ангуила са... интернет адреси. Оказва се, че както ние имаме код .bg или Великобритания има .uk за интернет адреси, за Англила кода е .ai Поради бумът на изкуствения интелект (който на английски се съкращава на AI), има огромно търсене на интернет адреси, завършващи с .ai. Ангила се възползва от това и през 2024 ЕДНА ЧЕТВТЪРТ от приходите на държавата са дошли от интернет адреси - 25% от бюджета им.

Това коментира журналистът и блогър Виктор Блъсков по повод казуса с карибския остров, който прави милиони от продажба на домейна си.

"Нацията има малко над 15 000 души и сега правителството обещава да използва парите да строи пътища. Парите от интернет адреси към асфалт, при това идва съвсем навреме, защото урагани им унищожиха туризма, а си загубиха малко и статута на данъчен рай", пише още Блъсков.

Още: Лудост за разходи за изкуствен интелект: Google ще инвестира 40 милиарда долара

Щастлива случайност

През 80-те години на миналия век, когато интернет все още беше в начален стадий на развитие, на държавите бяха предоставени собствени уникални уебсайт адреси, за да се ориентират в този зараждащ се нов дигитален свят. Така например домейнът .us е на САЩ, а.uk е на Обединеното кралство, пише ВВС.

В крайна сметка почти всяка държава и територия имаше домейн, базиран на името на английски или собствения си език. Това включваше и малкия карибски остров Ангуила, който получи адреса .ai.

Без да знае, така се оказа, че Ангуила е ударила един бъдещ джакпот.

Още: Германия срещу 10 държави: Сблъсък за правилата за изкуствен интелект

С продължаващия бум на изкуствения интелект (AI), все повече компании и физически лица плащат на Ангуила - британска отвъдморска територия, за да регистрира нови уебсайтове с етикет .ai.

Като например американския технологичен бос Дхармеш Шах, който по-рано тази година похарчи, според съобщенията, 700 000 долара за адреса you.ai.

Шах обави, че го е закупил, защото е имал "идея за продукт с изкуствен интелект, който би позволил на хората да създават дигитални версии на себе си, които биха могли да изпълняват специфични задачи от тяхно име".

Броят на уебсайтовете с домейн .ai се е увеличил повече от 10 пъти през последните 5 години и се е удвоил само през последните 12 месеца, гласят данните на уебсайт, който следи регистрациите на имена на домейни.

Още: Изкуственият интелект в медицината: AI поставя грешни диагнози в 80% от случаите

Предизвикателството за Ангуила, която има население от едва 16 000 души, е как да се използва тази доходоносна щастлива случайност и да се превърне тя в дългосрочен и устойчив източник на доходи.

Подобно на други малки карибски острови, икономиката на Ангуила се базира основно върху туризма. Напоследък тя привлича посетители на пазара на луксозни пътувания, особено от САЩ.

Статистическият отдел на Ангуила съобщава, че миналата година е имало рекорден брой посетители на острова - 111 639 души.

И все пак, туристическият сектор на Ангуила е уязвим за щети от урагани всяка есен.

Още: Стряскаща ИИ заплаха за банките и критичната инфраструктура предизвика спешна реакция на САЩ

Така че получаването на нарастващи приходи от продажба на уебсайт адреси играе важна роля за диверсифицирането на икономиката на острова и за повишаване на устойчивостта му на финансовите щети, които бурите могат да донесат. Това е нещо, което Международният валутен фонд (МВФ) отбеляза в неотдавнашен доклад за Ангуила.

В проекта си за бюджет за 2025 г. правителството на Ангуила заяви, че през 2024 г. е спечелило 105,5 милиона източнокарибски долара (39 милиона долара) от продажба на имена на домейни. Това е почти 1/4 (23%) от общите му приходи миналата година. Туризмът представлява около 37%, според МВФ.

Правителството на Ангуила очаква приходите му от .ai да се увеличат допълнително до 132 милиона източнокарибски долара тази година и до 138 милиона през 2026 г. Това се случва на фона на над 850 000 съществуващи .ai домейна, в сравнение с по-малко от 50 000 през 2020 г.