Взривил се дрон, взрив в оръжеен завод: Кой още мисли, че не сме във война?

Само за 3 дни България добре усети частичка от вкуса на това, което Украйна и Русия изпитват години наред заради руския диктатор Владимир Путин. На 8 август българският премиер Румен Радев обяви, че дрон се взривил на около 1000 метра от компресорната станция "Кардам" на Трансбалканския газопровод. А вчера, 10 август, експлозия стана в едно от халетата в предприятието на "ЕМКО" в село Белица, община Трявна.

A major explosion hit an ammunition plant in Belitsa near Tryavna, Bulgaria, after a truck caught fire and flames spread to part of the ammunition storage, BNT reports. Secondary explosions are continuing. The area has been cordoned off, with no casualties reported so far.… pic.twitter.com/cY4wH1EAFm — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 10, 2026

Истинският страх

В първия случай дотук информацията идва почти изцяло от българските власти. Дронът по предварителни данни е украински, бил е модел-примамка "Майя". Лошото в случая – Украйна още не казва дали тя го е изстреляла и откъде е долетял, само се извинява, че било инцидент и че ще „окаже пълно съдействие за изясняването на всички обстоятелства по случая“. Това е крайно недостатъчно – защото не отговаря на основния въпрос, а именно: поради чии действия дронът се оказа в близост до българска и международна критична инфраструктура – ОЩЕ:

Във втория случай много бързо вътрешният министър Иван Демерджиев каза, че причините са вътрешни. Демерджиев говори така за предприятие, което е собственост на човек, който беше обект на покушение и то изглежда не е едно! По-известният опит беше вече отпреди около десетилетие, като срещу Емилиян Гебрев беше използвана отрова по начин, много подобен на този, който по-късно на гърба си изпита живеещият във Великобритания руски шпионин Сергей Скрипал. По-подозрителното – Демерджиев изключи външна намеса доста бързо след случилото се. Не трябваше ли да изчака поне резултатите от експертизата? От "ЕМКО" изключиха случилото се да е резултат на човешка грешка. Много категорично продължи и говоренето за липса на външна намеса. Значи какво - няма човешка грешка, няма външна намеса, да не би нещо свръхестествено да е – ОЩЕ:

Кое обаче е най-страшното по мое мнение? Поведението на Украйна подсказва, че тя ни няма доверие. Вместо бързо да отговори на въпросите за Кардам, Киев се скри зад официални дипломатически фрази. И това е много лошо не за друго, а защото показва отношение. Ясно е какво – България сега има премиер, който спаси от санкции един от стълбовете на Владимир Путин, а именно: руския патриарх Кирил. С други думи, дипломатическият отговор на украинците е: Оправяйте се сега сами.

Вариантите с дрона са:

Украйна го е пратила нарочно.

Русия го е използвала, за да натопи Украйна.

Случайно отклонение поради технически причини от планирана за друго украинска мисия.

Но публично изясняване кой е верният вариант засега няма. Взривът в Трявна в този контекст обаче е лош сигнал – защото собственикът на предприятието там е човек, който е явна руска цел и който изнася оръжие за Украйна. Две толкова близки събития от един и същ характер неиминуемо насочват мислите в една посока – който не се сеща коя посока с източен вятър и петолъчки в небето, жалко. Едва ли някой би повярвал, че става въпрос за случайности - случайно там дронът си подхвръкнал, случайно се запалило нещо в оръжейния склад, все пак сега и в България вилнее жестока жега и това, заедно с взривни вещества, не е добра комбинация. Дори и да е вярно, че не е нарочно - иронията на кармата не може да се изключи!

Освен това - някой обърна ли внимание малко след нашия дрон къде се взриви дрон и в Молдова. О, да, пак недалеч от мрежата на Трансбалканския газопровод. Случайност?! ОЩЕ:

А ние не сме готови – 4,5 години, след като Путин нападна Украйна и 12,5 години след като анексира Крим. Колко "власти" минаха за това време, всеки старателно да се сети сам. Не сме дори избрали официално страна и си заравяме главата в пясъка, че можем да сме неутрални, някак така да не ни закачат заради красивите ни очи. Такива като Швейцария могат, ние – не. На който не му е ясно защо, значи е изтървал развитието ни в цял един Преход, че и преди това.

Затова и сегашната власт е поставена в много сериозно положение. Въпросът е може ли да направи нещо - извън това да глобяваме някои дребни нарушители, когато на хоризонта има такива, готови да взривят нещо и недосегаеми за каквото и да е българско правосъдие - ОЩЕ: Ще спираме непозволени дронове с десетократно по-големи глоби: Протест за недомислици

Дано войната ни се размине. Във военното дело обаче има един железен принцип: Надявай се на най-доброто, готви се за най-лошото. Ние кога ще се подготвим? - ОЩЕ: Нямаме с какво да противодействаме: Оценки за дрона в Кардам

Автор: Ивайло Ачев