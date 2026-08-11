Кабинетът "Радев":

Взривил се дрон, взрив в оръжеен завод: Кой още мисли, че не сме във война?

11 август 2026, 8:38 часа 1305 прочитания 0 коментара
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев
Снимка: iStock
Взривил се дрон, взрив в оръжеен завод: Кой още мисли, че не сме във война?

Само за 3 дни България добре усети частичка от вкуса на това, което Украйна и Русия изпитват години наред заради руския диктатор Владимир Путин. На 8 август българският премиер Румен Радев обяви, че дрон се взривил на около 1000 метра от компресорната станция "Кардам" на Трансбалканския газопровод. А вчера, 10 август, експлозия стана в едно от халетата в предприятието на "ЕМКО" в село Белица, община Трявна.

Истинският страх

В първия случай дотук информацията идва почти изцяло от българските власти. Дронът по предварителни данни е украински, бил е модел-примамка "Майя". Лошото в случая – Украйна още не казва дали тя го е изстреляла и откъде е долетял, само се извинява, че било инцидент и че ще „окаже пълно съдействие за изясняването на всички обстоятелства по случая“. Това е крайно недостатъчно – защото не отговаря на основния въпрос, а именно: поради чии действия дронът се оказа в близост до българска и международна критична инфраструктура – ОЩЕ:

Във втория случай много бързо вътрешният министър Иван Демерджиев каза, че причините са вътрешни. Демерджиев говори така за предприятие, което е собственост на човек, който беше обект на покушение и то изглежда не е едно! По-известният опит беше вече отпреди около десетилетие, като срещу Емилиян Гебрев беше използвана отрова по начин, много подобен на този, който по-късно на гърба си изпита живеещият във Великобритания руски шпионин Сергей Скрипал. По-подозрителното – Демерджиев изключи външна намеса доста бързо след случилото се. Не трябваше ли да изчака поне резултатите от експертизата? От "ЕМКО" изключиха случилото се да е резултат на човешка грешка. Много категорично продължи и говоренето за липса на външна намеса. Значи какво - няма човешка грешка, няма външна намеса, да не би нещо свръхестествено да е – ОЩЕ:

Кое обаче е най-страшното по мое мнение? Поведението на Украйна подсказва, че тя ни няма доверие. Вместо бързо да отговори на въпросите за Кардам, Киев се скри зад официални дипломатически фрази. И това е много лошо не за друго, а защото показва отношение. Ясно е какво – България сега има премиер, който спаси от санкции един от стълбовете на Владимир Путин, а именно: руския патриарх Кирил. С други думи, дипломатическият отговор на украинците е: Оправяйте се сега сами.

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Вариантите с дрона са:

  • Украйна го е пратила нарочно.
  • Русия го е използвала, за да натопи Украйна.
  • Случайно отклонение поради технически причини от планирана за друго украинска мисия.

Но публично изясняване кой е верният вариант засега няма. Взривът в Трявна в този контекст обаче е лош сигнал – защото собственикът на предприятието там е човек, който е явна руска цел и който изнася оръжие за Украйна. Две толкова близки събития от един и същ характер неиминуемо насочват мислите в една посока – който не се сеща коя посока с източен вятър и петолъчки в небето, жалко. Едва ли някой би повярвал, че става въпрос за случайности - случайно там дронът си подхвръкнал, случайно се запалило нещо в оръжейния склад, все пак сега и в България вилнее жестока жега и това, заедно с взривни вещества, не е добра комбинация. Дори и да е вярно, че не е нарочно - иронията на кармата не може да се изключи!

Освен това - някой обърна ли внимание малко след нашия дрон къде се взриви дрон и в Молдова. О, да, пак недалеч от мрежата на Трансбалканския газопровод. Случайност?! ОЩЕ:

А ние не сме готови – 4,5 години, след като Путин нападна Украйна и 12,5 години след като анексира Крим. Колко "власти" минаха за това време, всеки старателно да се сети сам. Не сме дори избрали официално страна и си заравяме главата в пясъка, че можем да сме неутрални, някак така да не ни закачат заради красивите ни очи. Такива като Швейцария могат, ние – не. На който не му е ясно защо, значи е изтървал развитието ни в цял един Преход, че и преди това. 

Затова и сегашната власт е поставена в много сериозно положение. Въпросът е може ли да направи нещо - извън това да глобяваме някои дребни нарушители, когато на хоризонта има такива, готови да взривят нещо и недосегаеми за каквото и да е българско правосъдие - ОЩЕ: Ще спираме непозволени дронове с десетократно по-големи глоби: Протест за недомислици

Дано войната ни се размине. Във военното дело обаче има един железен принцип: Надявай се на най-доброто, готви се за най-лошото. Ние кога ще се подготвим? - ОЩЕ: Нямаме с какво да противодействаме: Оценки за дрона в Кардам

Автор: Ивайло Ачев

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