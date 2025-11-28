САЩ крият от Европа най-новата версия на мирния план за Украйна - никой не знае какво пише в него

Преговорите между украински и американски представители относно мирното споразумение ще продължат през уикенда, каза украинският президент Володимир Зеленски, но европейските представители остават до голяма степен в неведение относно формата на най-новия проект на предложението. Високопоставен дипломат от ЕС заяви пред брюкселското издание Politico, че последната версия - преработена от САЩ след разговорите с Киев в Женева - се пази в тайна.

Още: Кремъл: Получихме коригирания мирен план на САЩ

Причината

Това, по думи на източника, се правело, за да се избегне повторение на истерията от миналата седмица. Тогава мигновено в пресата изтече информация за 28-точковия план на специалния пратеник Стив Уиткоф, писан под влиянието на ръководителя на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев и на съветника на руския президент по външната политика Юрий Ушаков. В Bloomberg изтекоха и записи, които показват ясната проруска позиция на Уиткоф, както и максималистичните искания на Кремъл: Уиткоф съветвал Русия как да представи плана си за Украйна на Тръмп: Разкрития на Bloomberg.

"Това е безпрецедентна ситуация от дипломатическа гледна точка. Никой от нас не разполага с тази информация", казва цитираният от Politico дипломат от ЕС във връзка с пазената в тайна нова версия на мирния план. Твърди се, че тя вече взема предвид основни украински искания и че е редуцирана до 19 точки.

The New York Times по-рано засегна именно този проблем - как САЩ крият информация от Европа, където се води агресивната война на Владимир Путин срещу Украйна. Германският канцлер Фридрих Мерц например разбрал за 28-точковото предложение от медиите.

Снимка: Доналд Тръмп и Фридрих Мерц, Getty Images

Този първоначален проект за мир зачиташе почти изцяло интересите на Русия и обричаше Украйна на капитулация заради ограничаване на армията ѝ, отказ от контрола над цял Донбас, отказ от членство в НАТО и др.

Още: Докато Зеленски е президент, никой да не очаква Украйна да се откаже от територия

Новият план вече е пратен на Русия

Вашингтон е изпратил на Москва параметрите на своя мирен план за Украйна, коригиран след консултациите между САЩ и Киев в Женева. Това обяви на брифинг прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков на 28 ноември. "Основните параметри са съобщени и следващата седмица в Москва ще се проведе дискусия", отбеляза той.

Руският диктатор Владимир Путин посочи вчера, че американският план може да послужи като "основа за уреждане на конфликта в Украйна". Само че секунди по-късно заговори как украинската армия трябва да се оттегли от териториите, които държи под контрол в незаконно анексираните от Русия земи, иначе Москва щяла да демонстрира "силата на оръжието".

Още: За Путин мирът не е опция: Споразумение с Украйна е "юридически невъзможно", ще покажем "силата на оръжието" (ВИДЕО)

Путин за пореден път показа, че не иска мир - той заяви как не може да се подпише споразумение с украинското правителство, защото било "юридически невъзможно". Така за пореден път стопанинът на Кремъл разпространи наратива, че Володимир Зеленски е нелегитимен заради изтекъл мандат. А мандадът му е замразен заради военното положение.

Още: Ултиматумът на Тръмп изтече, а Украйна не се отказва от земите си въпреки Путин. Силна резолюция за мира в ЕС (ОБЗОР - ВИДЕО)