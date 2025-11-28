Любопитно:

САЩ крият от Европа най-новата версия на мирния план за Украйна - никой не знае какво пише в него

28 ноември 2025, 15:42 часа 493 прочитания 0 коментара
САЩ крият от Европа най-новата версия на мирния план за Украйна - никой не знае какво пише в него

Преговорите между украински и американски представители относно мирното споразумение ще продължат през уикенда, каза украинският президент Володимир Зеленски, но европейските представители остават до голяма степен в неведение относно формата на най-новия проект на предложението. Високопоставен дипломат от ЕС заяви пред брюкселското издание Politico, че последната версия - преработена от САЩ след разговорите с Киев в Женева - се пази в тайна.

Още: Кремъл: Получихме коригирания мирен план на САЩ

Причината

Това, по думи на източника, се правело, за да се избегне повторение на истерията от миналата седмица. Тогава мигновено в пресата изтече информация за 28-точковия план на специалния пратеник Стив Уиткоф, писан под влиянието на ръководителя на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев и на съветника на руския президент по външната политика Юрий Ушаков. В Bloomberg изтекоха и записи, които показват ясната проруска позиция на Уиткоф, както и максималистичните искания на Кремъл: Уиткоф съветвал Русия как да представи плана си за Украйна на Тръмп: Разкрития на Bloomberg.

"Това е безпрецедентна ситуация от дипломатическа гледна точка. Никой от нас не разполага с тази информация", казва цитираният от Politico дипломат от ЕС във връзка с пазената в тайна нова версия на мирния план. Твърди се, че тя вече взема предвид основни украински искания и че е редуцирана до 19 точки.

The New York Times по-рано засегна именно този проблем - как САЩ крият информация от Европа, където се води агресивната война на Владимир Путин срещу Украйна. Германският канцлер Фридрих Мерц например разбрал за 28-точковото предложение от медиите.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Снимка: Доналд Тръмп и Фридрих Мерц, Getty Images

Този първоначален проект за мир зачиташе почти изцяло интересите на Русия и обричаше Украйна на капитулация заради ограничаване на армията ѝ, отказ от контрола над цял Донбас, отказ от членство в НАТО и др.

Още: Докато Зеленски е президент, никой да не очаква Украйна да се откаже от територия

Новият план вече е пратен на Русия

Вашингтон е изпратил на Москва параметрите на своя мирен план за Украйна, коригиран след консултациите между САЩ и Киев в Женева. Това обяви на брифинг прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков на 28 ноември. "Основните параметри са съобщени и следващата седмица в Москва ще се проведе дискусия", отбеляза той.

Руският диктатор Владимир Путин посочи вчера, че американският план може да послужи като "основа за уреждане на конфликта в Украйна". Само че секунди по-късно заговори как украинската армия трябва да се оттегли от териториите, които държи под контрол в незаконно анексираните от Русия земи, иначе Москва щяла да демонстрира "силата на оръжието".

Още: За Путин мирът не е опция: Споразумение с Украйна е "юридически невъзможно", ще покажем "силата на оръжието" (ВИДЕО)

Путин за пореден път показа, че не иска мир - той заяви как не може да се подпише споразумение с украинското правителство, защото било "юридически невъзможно". Така за пореден път стопанинът на Кремъл разпространи наратива, че Володимир Зеленски е нелегитимен заради изтекъл мандат. А мандадът му е замразен заради военното положение.

Още: Ултиматумът на Тръмп изтече, а Украйна не се отказва от земите си въпреки Путин. Силна резолюция за мира в ЕС (ОБЗОР - ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
мирни преговори Европейски съюз САЩ война Украйна мир Украйна мирен план
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес