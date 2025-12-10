САЩ плашат Международния наказателен съд: Няма да разследвате Тръмп, иначе - санкции

Администрацията на Доналд Тръмп иска Международният наказателен съд да измени учредителния си документ, за да гарантира, че няма да разследва републиканския президент и неговите висши служители. Това обяви представител на Белия дом, заплашвайки с нови санкции от страна на САЩ срещу съда, ако това не се случи. Ако МНС не се съобрази с това искане на Вашингтон и с още две други – да прекрати разследванията срещу израелски лидери във връзка с войната в Ивицата Газа и официално да прекрати по-ранното разследване срещу американски войници за действията им в Афганистан – то Щатите може да наложат наказания на още служители на съда и да санкционират самата институция.

Налагането на санкции на съда би ескалирало значително кампанията на САЩ срещу МНС, който отдавна е критикуван от американски представители, включително републиканци и демократи. Те твърдят, че съдът в Хага нарушава суверенитета на САЩ.

Представителят на администрацията на Тръмп, който обяви новината, остава анонимен. Reuters го цитира и акцентира върху думите му, че Вашингтон е съобщил своите искания на държавите, подписали юрисдикцията на МНС, някои от които са съюзници на САЩ. Самата институция също е уведомена.

Още: Няма измъкване: Заповедта за арест на Путин остава в сила дори мирният план на Тръмп да обяви амнистия

Съединените щати не са страна по Римския статут, с който през 2002 г. е създаден Международният наказателен съд. Институцията е последна инстанция с правомощия да преследва държавни глави. Припомняме, че руският диктатор Владимир Путин е със заповед за арест от съда в Хага от март 2023 г. заради незаконно, системно отвличане на украински деца. Друг ключов световен лидер - израелският премиер Бенамин Нетаняху - също е издирван от МНС, от ноември 2024 г., заради използването на глада като оръжие в Ивицата Газа.

Снимка: iStock

Останалите две искания на САЩ

През ноември миналата година съдиите от МНС издадоха заповеди за арест не само на израелския премиер, но също на бившия израелски министър на отбраната Йоав Галант и на лидера на "Хамас" Ибрахим ал-Масри за предполагаеми военни престъпления и престъпления срещу човечеството по време на войната в Газа.

През март 2020 г. прокуратурата започна разследване в Афганистан, което включваше възможни престъпления, извършени от американски войски. От 2021 г. МНС престана да разглежда ролята на САЩ като приоритет, но не прекрати официално разследването.

Още: Външен министър от ЕС: Единственият европейски град, в който Путин трябва да се озове, е Хага

За да принудят военния трибунал да оттегли тези обвинения, по-рано тази година САЩ наложиха санкции на девет служители на МНС, включително съдии и прокурори. Но те не стигнаха до налагане на санкции на съда като институция, което би нарушило сериозно работата на трибунала.

Страхът на Тръмп

„Нараства загрижеността, че през 2029 г. МНС ще насочи вниманието си към президента, вицепрезидента, министъра на отбраната и други и ще започне преследване срещу тях“, заяви представителят на администрацията на Тръмп. „Това е неприемливо и няма да позволим да се случи".

Всяко усилие за промяна на Римския статут, за да се отговори на искането на САЩ, би било бавно и трудно, като би изисквало одобрението на две трети от страните, които са ратифицирали основополагащия документ на МНС.

Още: Три държави напускат Международния наказателен съд

„Измененията в Римския статут са в прерогативите на държавите членки“, казва отделът за връзки с обществеността на МНС пред Reuters. Но няма отговор на въпроса дали Вашингтон е потърсил имунитет от съдебно преследване за Тръмп.

Санкциите, наложени на съда като организация, биха могли да засегнат основните му ежедневни дейности - от способността му да плаща на персонала до достъпа до банкови сметки и офис софтуера на компютрите му.

"Открити разговори" за преследване на Доналд Тръмп

МНС е постоянният трибунал за военни престъпления в света със 125 държави членки, включително всички от ЕС (Унгария е в процес на напускане), но с изключение на големите сили Китай, Русия и САЩ. Израел също не е член.

Още: САЩ санкционираха четирима магистрати от Международния наказателен съд

Мандатът на съда му позволява да преследва лица за предполагаеми престъпления, извършени от тях или от граждани под тяхно командване на територията на държава членка, включително действащи държавни глави.

Снимка: iStock

Служителят на Тръмп не посочва кои въпроси, които тревожат администрацията, биха могли да станат предмет на разследване от МНС, но цитира „открити разговори“ в международната правна общност, че съдът би могъл да насочи вниманието си към Тръмп и неговите висши служители през 2029 г., когато мандатът на републиканския президент изтича.

От септември американските военни провеждат кампания от смъртоносни удари срещу кораби, заподозрени в трафик на наркотици в Карибско море и край тихоокеанското крайбрежие на Латинска Америка, като са убили повече от 80 души. Членове на Конгреса заявиха, че ще разследват дали американските военни са нарушили закона, като са убили двама оцелели от удар срещу кораб, заподозрян в трафик на наркотици в Карибско море. Белият дом защити удара като законен: Подозират министъра на отбраната на Тръмп във военно престъпление - републиканци и демократи започват разследване.

На въпроса дали администрацията отправя това искане към МНС поради опасения, че съдът може да повдигне обвинения срещу американски лидери за поведението им във Венецуела, представителят отказва да даде подробности.

МНС казва, че все още няма отправени искания към съда за разследване на действията на САЩ по отношение на Венецуела.

Още: Путин го чака нов Нюрнбергски процес: Световен експерт с детайли директно "от кухнята"