САЩ санкционира китайски компании заради Иран

САЩ наложи санкции срещу няколко китайски компании за закупуване на ирански петрол, като така засилва натиска въпреки европейските опити да се уредят преговори между Вашингтон и Техеран, предадоха световните агенции.

"Днес ние налагаме санкции на някои китайски компании за съзнателно транспортиране на петрол от Иран в противоречие със санкциите на Съединените щати", заяви държавният секретар на САЩ Майк Помпео в кулоарите на срещата на ООН.Санкциите са наложени на Cosco Shipping Tanker Co и Cosco Shipping Tanker Seaman и Ship Management Co Ltd, но не се отнасят за компанията майка, се казва в съобщението на Министерството на финансите на САЩ. Те засягат и към China Concord Petroleum Co, Kunlun Shipping Company Ltd, Kunlun Holding Company Ltd и Pegasus 88 Limited.