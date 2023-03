Сблъсък между два хеликоптера от армията на САЩ, очакват се жертви

"Състоянието на членовете на екипажа засега е неизвестно. В момента командването е съсредоточено върху грижата за военнослужещите и техните семейства", се казва в изявление на "Форт Кембъл", цитирано от NBC.

Губернаторът на Кентъки Анди Бешир заяви, че се очакват смъртни случаи. Според местни медии, цитирани от BBC, може да има до 9 жертви.

"Имаме тежки новини от "Форт Кембъл", като по първоначални данни има катастрофа на хеликоптер и се очакват смъртни случаи", написа Бешир в Twitter. Той заяви, че щатската полиция и местните власти са реагирали след катастрофата.

"Моля, молете се за всички засегнати", каза още Бешир.

We’ve got some tough news out of Fort Campbell, with early reports of a helicopter crash and fatalities are expected. @kystatepolice, @KentuckyEM and local officials are responding. We will share more information as available. Please pray for all those affected.