Сделката се подготвя: Тръмп подписа указа за продажба на TikTok

Президентът на САЩ Доналд Тръмп снощи подписа указ, с който обяви, че планът за продажбата на операциите на американска територия на платформата "ТikTok", извършвани от американски и международни инвеститори, отговаря на изискванията на американски закон от 2024 г., предаде Ройтерс и БТА. По силата на въпросния закон приложението за кратки видеоклипове ще бъде забранено, освен ако китайските му собственици не го продадат. Още: Тръмп обяви, че има сделка за TikTok

За 14 млрд. долара

Новата американска компания ще бъде оценена на около 14 милиарда долара, каза вицепрезидентът Джей Ди Ванс, в чието присъствие Тръмп подписа указа в Овалния кабинет на Белия дом.

Още: Тръмп обяви кога ще отиде на крака при Си Дзинпин, той също щял да дойде в САЩ - някога

Тръмп отложи прилагането на закона до 16 декември тази година в контекста на усилията за извличане на американските активи на "TikTok" от глобалната платформа, за привличане на американски и други инвеститори и за получаване на одобрение от китайското правителство.

"Имаше известна съпротива от китайска страна, но основното нещо, което искахме да постигнем, беше да запазим дейността на "TikTok" в САЩ, а освен това да се уверим, че защитаваме поверителността на данните на американските граждани", каза вицепрезидентът Ванс.

"Говорих с президента Си (Цзинпин - бел. ред.). Имахме добър разговор, казах му какво правим и той каза да продължаваме“, заяви Тръмп, отбелязвайки, че в САЩ "TikTok" има около 170 милиона потребители.

Още: Китай определи сделката със САЩ за TikTok като печеливша за всички