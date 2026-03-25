Шокиращ случай: Мъж без крайници обвинен в убийство зад волана (ВИДЕО)

25 март 2026, 7:23 часа 298 прочитания 0 коментара
Американец без ръце и крака е обвинен в убийство, което е извършил, докато е шофирал. 27-годишният Дейтън Уебър от Мериленд, който е с четири ампутирани крака от ранна детска възраст, е застрелял свой познат по време на спор в кола. Според полицията, той е извадил пистолет и е прострелял пътника два пъти в главата. След това е потеглил с тялото и го е изхвърлил в двор, където по-късно е намерено.

Уебър е задържан. Той е обвинен в убийство, нападение и употреба на огнестрелно оръжие.

Полицията не е разкрила как точно е успял да шофира или стреля, но видеоклипове показват как умело зарежда и стреля с пистолет.

Виолета Иванова Отговорен редактор
