Шокиращ случай: Мъж без крайници обвинен в убийство зад волана (ВИДЕО)

Американец без ръце и крака е обвинен в убийство, което е извършил, докато е шофирал. 27-годишният Дейтън Уебър от Мериленд, който е с четири ампутирани крака от ранна детска възраст, е застрелял свой познат по време на спор в кола. Според полицията, той е извадил пистолет и е прострелял пътника два пъти в главата. След това е потеглил с тялото и го е изхвърлил в двор, където по-късно е намерено.
ОЩЕ: Убийство за 1,7 млн. евро: Разкриха брутален случай край София
😳 An American man without arms and legs has been charged with a murder he allegedly committed while driving— NEXTA (@nexta_tv) March 24, 2026
27-year-old Dayton Webber from Maryland — a quadruple amputee since infancy — allegedly shot an acquaintance during an argument inside a car.
According to police, he… pic.twitter.com/Yz7Q7sfAWy
Уебър е задържан. Той е обвинен в убийство, нападение и употреба на огнестрелно оръжие.
Полицията не е разкрила как точно е успял да шофира или стреля, но видеоклипове показват как умело зарежда и стреля с пистолет.
