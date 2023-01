Скорсезе към украинците: Възхищаваме се на вашата смелост пред това неописуемо варварство (ВИДЕО)

"Изпращам това съобщение, само за да ви кажа, че не сте сами. Възхищаваме се на вашата смелост, упоритост, твърдост и необикновена, удивителна решителност пред лицето на това варварство. Това неописуемо варварство“, каза Скорсезе.

„В този момент вашият дух, силата на вашия дух е като светлина. Това е светлината на целия свят. И се моля той да е достатъчно ярък, за да ви преведе през тази тъмнина“, добави режисьорът.

"At this moment, your spirit, your strength of spirit is like a light, it's a light of the world. And I pray it's bright enough to guide you through this darkness."

Martin Scorsese addressed the Ukrainian people.#StandWithUkraine pic.twitter.com/8Y9nQyyxze