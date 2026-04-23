След като не получи Нобелова награда за мир: Тръмп взе наградата "Израел"

23 април 2026, 6:24 часа 274 прочитания 0 коментара
Президентът на САЩ Доналд Тръмп получи наградата "Израел" - най-високото отличие в страната - по време на ежегодната церемония по случай Деня на независимостта в Йерусалим, пише Times of Israel. През декември министърът на образованието Йоав Киш уведоми Тръмп, че ще му бъде присъдена наградата "Израел" в категорията "особена заслуга към еврейския народ". Още: Тръмп с нов удар: Натиска ФИФА Италия да замести Иран на Световното по футбол

Вчера Киш подписа сертификат за наградата "Израел" в чест на американския президент. "В момента няма друг човек, който да може да се похвали с толкова невероятни постижения и чудесна връзка с еврейския народ, освен Тръмп".

По време на церемонията бе излъчен клип с най-важните моменти от произраелските действия на Тръмп през двата му мандата като президент, включително кадри от обявяването на Споразуменията на Авраам през 2020 г., речта му в Кнесета през октомври миналата година и многобройните му срещи с премиера Бенямин Нетаняху през изминалото десетилетие.

Очаква се президентът да посети Израел през следващите месеци, когато наградата ще му бъде официално връчена на церемония.

Още: Поредна оставка в кабинета на Тръмп: Падна главата на министъра на ВМС на САЩ

Антон Иванов Отговорен редактор
Доналд Тръмп САЩ Нобелова награда Нобелова награда за мир
