Войната в Украйна:

След нови удари в Тихия океан: САЩ потопиха още четири лодки (ВИДЕО)

28 октомври 2025, 22:28 часа 690 прочитания 0 коментара
След нови удари в Тихия океан: САЩ потопиха още четири лодки (ВИДЕО)

Серия нови американски удари в Тихия океан срещу 4 лодки на предполагаеми наркотрафиканти са ликвидирали 14 заподозрени, съобщи министърът на войната Пит Хегсет. Мексиканските власти издирват един оцелял.

Ударите са част от кампанията на Доналд Тръмп за справяне с наркотрафика. Пентагонът не съобщи количеството на превозваните наркотици. Ударът е 14-и поред от началото на септември в Карибско море и Тихия океан.

Още: САЩ с нова серия смъртоносни удари срещу предполагаеми наркотрафиканти

Конгресмени от Демократическата партия оспорват законността им, а правни експерти посочват, че подобни операции би трябвало да се провеждат от Бреговата охрана, а не от Пентагона. Поставят и въпроса защо не са предприети действия преди използването на смъртоносна сила.

Още: Този път в Тихия океан: САЩ удариха поредна лодка на предполагаеми наркотрафиканти (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
САЩ наркотрафиканти Тихия океан въздушни удари лодки
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес