След нови удари в Тихия океан: САЩ потопиха още четири лодки (ВИДЕО)

Серия нови американски удари в Тихия океан срещу 4 лодки на предполагаеми наркотрафиканти са ликвидирали 14 заподозрени, съобщи министърът на войната Пит Хегсет. Мексиканските власти издирват един оцелял.
Yesterday, at the direction of President Trump, the Department of War carried out three lethal kinetic strikes on four vessels operated by Designated Terrorist Organizations (DTO) trafficking narcotics in the Eastern Pacific.— Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 28, 2025
The four vessels were known by our intelligence… pic.twitter.com/UhoFlZ3jPG
Ударите са част от кампанията на Доналд Тръмп за справяне с наркотрафика. Пентагонът не съобщи количеството на превозваните наркотици. Ударът е 14-и поред от началото на септември в Карибско море и Тихия океан.
Конгресмени от Демократическата партия оспорват законността им, а правни експерти посочват, че подобни операции би трябвало да се провеждат от Бреговата охрана, а не от Пентагона. Поставят и въпроса защо не са предприети действия преди използването на смъртоносна сила.
