Всички гледаха към клоните: Невероятният начин, по който спасиха мече след часове в капан (ВИДЕО)

Черно мече се е заблудила в квартал на Олбани, САЩ и привлече тълпа от хора, преди служители на държавната служба за дивата природа да я упоят и да се подготвят за преместването ѝ. Жители в района на Втора авеню и улица "Реймо" забелязали мечката в сряда сутринта, 21 април, след като тя се заблудила в града, според Данните на Департамента за опазване на околната среда на щата Ню Йорк (DEC). Мечката останала на клон на дърво повече от четири часа.

Едногодишният мъжки черен мечок се появява около разсъмване, според съседите в района. DEC съобщи, че черните мечки, търсещи храна, навлизат в човешкото пространство веднъж на всеки две или три години, обикновено през пролетта. "Не е нормално да видиш мечка тук. В средата на нищото", казват запознати.

Упоено и спасено

😱 Bear “parachuted” from a tree after being tranquilized in the US



In Albany, the animal climbed a tree. It was tranquilized with a dart and then fell into a net stretched by rescuers.



Traffic was shut down for several hours during the operation. The bear was not injured. pic.twitter.com/wdT1hQm30v — NEXTA (@nexta_tv) April 22, 2026

Джереми Хърст от DEC заяви, че мечките могат да бъдат опасни, но обикновено избягват хората. Той обясни, че мечката се е качила на дървото, защото е била нервна и се е опитвала да се отдалечи от тълпата. "Е, със сигурност мечките са едри и могат да бъдат опасни, но като цяло те са много предпазливи към хората и затова видяхте, че тази мечка се качи на дърво. Това е нейният механизъм за бягство. Тя се изнерви на мястото, където се намираше, и се качи на дърво, за да се отдалечи от нас", каза Хърст.

Точно преди обяд към мечката е изстреляна упойваща стрела. След това животното пада в голяма предпазна мрежа, докато служителите от службата за дивата природа завършват спасителната операция. "Лекарствата, които използваме, отнемат около три до четири часа, за да престанат да действат. Мечката ще има приятно и комфортно пътуване, а след това ще я пуснат обратно в някаква друга дива местност. Там тя ще си намери храна", каза Хърст пред NBC.