Спорт:

Инцидент в метрото във Вашингтон: Служебна кола се блъсна във влак (ВИДЕО)

22 април 2026, 19:11 часа
Снимка: БГНЕС
Инцидент в метрото във Вашингтон: Служебна кола се блъсна във влак (ВИДЕО)

Служебен автомобил се е ударил в метровлак във Вашингтон рано в сряда, ранявайки 11 души, съобщи ABC News. Неподвижният влак е бил ударен малко след полунощ на станция „Метро Център“, съобщи Транспортната администрация на столичния район на Вашингтон в публикация в социалните медии. Гарата е основен пункт за прекачване. От метрото заявиха, че нараняванията не се считат за животозастрашаващи, но не дадоха подробности за тежестта или вида наранявания.

Закъснения в метрото

В сряда сутринта метрото предупреди пътниците да очакват закъснения в цялата система, докато се разследва сблъсъкът. Някои влакове са използвали само един коловоз в района.

Служители на метрото заявиха, че обслужването по линията е ограничено между Ашбърн и Кларъндън, като пътниците, пътуващи към Ню Карълтън или центъра на Ларго, са помолени да се прехвърлят на Оранжевата линия. Влаковете също се движат по един коловоз между Макферсън Скуеър и Смитсониън, което води до закъснения и в двете посоки.

Метро Центърът отвори отново около 5:15 ч. сутринта, но закъсненията в обслужването продължиха през цялата сутрин, допълва Fox News.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Метро Влакове САЩ Вашингтон влаков инцидент
