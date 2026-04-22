Инцидент в метрото във Вашингтон: Служебна кола се блъсна във влак (ВИДЕО)

Служебен автомобил се е ударил в метровлак във Вашингтон рано в сряда, ранявайки 11 души, съобщи ABC News. Неподвижният влак е бил ударен малко след полунощ на станция „Метро Център“, съобщи Транспортната администрация на столичния район на Вашингтон в публикация в социалните медии. Гарата е основен пункт за прекачване. От метрото заявиха, че нараняванията не се считат за животозастрашаващи, но не дадоха подробности за тежестта или вида наранявания.
@NTSB on scene of @WMATA collision at Metro Center overnight. A rail maintenance vehicle struck the back of a Silver Line train after midnight. 11 people treated for non-life threatening injuries. @fox5dc pic.twitter.com/IQsjtdV3Hk— Melanie Alnwick (@fox5melanie) April 22, 2026
Закъснения в метрото
В сряда сутринта метрото предупреди пътниците да очакват закъснения в цялата система, докато се разследва сблъсъкът. Някои влакове са използвали само един коловоз в района.
Служители на метрото заявиха, че обслужването по линията е ограничено между Ашбърн и Кларъндън, като пътниците, пътуващи към Ню Карълтън или центъра на Ларго, са помолени да се прехвърлят на Оранжевата линия. Влаковете също се движат по един коловоз между Макферсън Скуеър и Смитсониън, което води до закъснения и в двете посоки.
Метро Центърът отвори отново около 5:15 ч. сутринта, но закъсненията в обслужването продължиха през цялата сутрин, допълва Fox News.
According to Metro officials, the train was holding at the station when the work vehicle struck the rear car shortly after midnight. Officials said there were 27 customers on board at the time, and at least 11 are hurt.— 7News DC (@7NewsDC) April 22, 2026
