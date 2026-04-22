Необяснимо официално ранените американски войници във войната с Иран намаляха

Пентагонът внезапно намали официалния брой на убитите и ранените американски войници във войната с Иран с 15 души без обяснение. Общият им брой падна от 428 на 411, което е крайно подозрително, пише изданието The Intercept. Според материала, източници и бивши служители на Пентагона твърдят, че системата за проследяване на жертвите (DCAS) може да подценява или пропуска стотици ранени.

"В деня, в който влезе в сила прекратяването на огъня между администрацията на Тръмп и Иран, общият брой на загиналите и ранените американски войници беше 385. Въпреки паузата във военните действия, броят им бавно се увеличи до 428 в понеделник (20 април), според статистиката на Пентагона. Във вторник обаче броят на ранените войници намаля с 15 души без публичен коментар от Министерството на войната на САЩ, като общият брой достигна 413. А в сряда публично изчисление на Министерството на войната определи "общия брой" на ранените и загиналите на 411.

Двама говорители на Пентагона заявиха, че не могат да отговорят на въпроси относно намалението, твърдейки, че само "дежурният офицер" може да каже, но него го няма. Той така и "не се появи" до публикуването на материала.

Някои случаи (като наранявания на борда на кораби или смъртни случаи от болести) изобщо не са включени. Поне един докладван смъртен случай (майор Сорфли Дейвиус, който Централното военно командване на САЩ обяви за убит при удар с ирански дрон в Кувейт) липсва в официалните данни. Същевременно, Централното военно командване на САЩ не е коригирало информацията за смъртта на Дейвиус, той продължава да е посочен сред убитите американски войници във войната с Иран - ОЩЕ:

На този фон, CBS публикува материал, според който американски разузнавателни източници твърдят, че Иран все още разполага със значителна военна мощ - повече отколкото администрацията на Тръмп публично твърди. Конкретно:

около 50% от балистичните ракети и системите за изстрелване на Иран са все още непокътнати;

около 60% от военноморските сили на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (особено малки бойни кораби) не са унищожени и могат да бъдат използвани за операции;

приблизително 66% от военновъздушните сили на Иран все още са оперативни, въпреки тежките удари.