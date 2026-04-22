"Послушни и непослушни": САЩ разделят със списък съюзниците в НАТО, споменава се и България

Белият дом е изготвил нещо като списък на „послушните и непослушните“ страни от НАТО, докато администрацията на Доналд Тръмп търси начини да „накаже“ съюзниците, отказали да подкрепят войната срещу Иран, съобщава Politico, цитирайки свои източници. Планът, по който служители са работили преди посещението на генералния секретар на НАТО Марк Рюте във Вашингтон този месец, включва преглед на приноса на страните членки към Алианса и тяхното категоризиране по нива, казват трима европейски дипломати и служител на Пентагона.

Това е най-новият знак, че американският президент планира да изпълни заплахите си срещу съюзниците, които не се подчиняват на желанията му, пише изданието. И е още един натиск върху все по-нестабилния алианс, който страда от атаките на Тръмп – от стремежа му да анексира Гренландия до предупрежденията за пълно изтегляне от пакта.

Кои са послушни и кои са непослушни в НАТО?

Шефът на Пентагона Пийт Хегсет изрази тази обща идея през декември. „Примерните съюзници, които поемат инициативата, като Израел, Южна Корея, Полша, все повече Германия, балтийските държави и други, ще получат нашето специално благоволение“, каза той. „Съюзниците, които все още не допринасят за колективната отбрана, ще понесат последствията".

Неназован дипломат казва, че списъкът явно отразява тази концепция. „Белият дом има документ за „непослушните и послушните“, така че - предполагам - логиката е подобна“, посочва той.

Според източници администрацията не разкрива никакви подробности, докато обмисля възможните варианти. А официалните лица не дават яснота относно евентуалните ползи или последствия.

„Изглежда, че нямат много конкретни идеи... що се отнася до налагането на санкции на лошите съюзници“, заявява друг европейски представител. „Прехвърлянето на войски е един от вариантите, но това всъщност нанася удар предимно на САЩ, нали?“.

Снимка: Getty Images

Белият дом ясно изрази своето разочарование от съюзниците. „Докато САЩ винаги са подкрепяли така наречените ни съюзници, страните, които защитаваме с хиляди войници, не ни подкрепиха по време на операция „Епична ярост“ (войната в Иран - бел. ред.), заяви говорителката на Белия дом Анна Кели. „Президентът Тръмп ясно изрази мнението си относно тази несправедлива динамика и - както каза - САЩ ще го запомнят".

Не е ясно кои държави в коя категория попадат и дали генералният секретар на НАТО Марк Рюте е запознат с тези планове на САЩ. Но румънците и поляците биха могли да бъдат сред най-големите бенефициенти, тъй като и двете държави продължават да се ползват с благосклонността на президента (Тръмп - бел. ред.) и биха приветствали пристигането на още американски войски. Полското правителство, което е сред държавите членки на НАТО с най-високи разходи за отбрана, вече поема почти всички разходи по настаняването на 10 000 американски войници, разположени там. А наскоро разширената въздушна база „Михаил Когълничану“ в Румъния, която страната позволи на САЩ да използва за въздушната война в Иран, има място за още американски войници, се посочва в публикацията.

България "тихо" е подкрепила логистиката на САЩ в Близкия изток

Докато Испания и съюзници като Великобритания и Франция отхвърлиха или отложиха исканията на САЩ за помощ, Румъния и няколко по-малки държави позволиха на Щатите да използват техните военновъздушни бази.

България също тихо подкрепи американската логистика в Близкия изток, пише изданието. Припомняме, че военното министерство у нас отрече разположените американски военни самолети да са се ползвали с тази цел - официалната позиция бе, че те са част от дейности на НАТО: "Да, нотата от Иран е факт": МВнР каза летят ли бойни самолети над България и трябва ли да се притесняваме от предупрежденията на Техеран (ВИДЕО).