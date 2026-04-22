Иран поряза надеждите: Повторно отваряне на Ормузкия проток няма да има

Председателят на иранския парламент за пореден път изключи възможността за повторно отваряне на Ормузкия проток, докато продължава блокадата на САЩ на иранските пристанища, предаде френският уважаван всекидневник Le Monde. „Пълното прекратяване на огъня има смисъл само ако не е нарушено от морска блокада ... повторното отваряне на Ормузкия проток е невъзможно, докато прекратяването на огъня открито се нарушава“, написа в платформата Х Мохамед Багер Галибаф, видна фигура в иранския режим.

آتش‌بس کامل وقتی معنا دارد که با محاصره دریایی و گروگان‌گیری اقتصاد دنیا نقض نشود و جنگ افروزی صهیونیست‌ها در همه جبهه‌ها متوقف باشد؛ بازگشایی تنگه هرمز با نقض فاحش آتش‌بس ممکن نیست.

با تجاوز نظامی به اهداف خود نرسیدند،با قلدری هم نخواهند رسید. تنها راه، پذیرش حقوق ملت ایران است. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 22, 2026

"Те не постигнаха целите си чрез военна агресия, нито ще го направят чрез тормоз. Единственият път напред е да се признаят правата на иранската нация", написа още Галифаб в социалната мрежа.

Тези изявления идват ден след като Доналд Тръмп обяви едностранно удължаване на примирието, което беше сключено на 8 април. Припомняме, че американският президент обяви във вторник, че удължава прекратяването на огъня, за да позволи преговори с Техеран, без да дава нов краен срок.

„Възможно е!" , написа американският президент в текстово съобщение в сряда с New York Post. Той отговаряше на репортер на таблоид, който го попита за вероятността преговорите да се проведат през следващите „36 до 72 часа" – тоест до петък.

САЩ и митата за руски и ирански петрол

Междувременно Съединените щати удължават освобождаването от мита за закупуване на руски и ирански петрол. Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент заяви, че е удължил срока на освобождаване от забрана за закупуване на руски и ирански петрол, блокиран в морето, по искане на държави, засегнати от недостиг на въглеводороди в резултат на блокадата на Ормузкия проток.

Тези искания бяха отправени от близо 10 държави по време на срещите на Международния валутен фонд и Световната банка миналата седмица, обяви той пред подкомисия на Сената на САЩ. Скот Бесент отрече съобщенията, че това освобождаване е донесло на Иран 14 милиарда долара.