Гръцките моряци излизат на 24-часова стачка за Деня на труда

23 април 2026, 6:17 часа 370 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno/Елена Страхилова
Гръцките моряци излизат на 24-часова стачка за Деня на труда

Гръцките моряци ще проведат 24-часова национална стачка на всички категории плавателни съдове на 1 май, като част от демонстрациите по случай Международния ден на труда, съобщи Общогръцката федерация на моряците, цитирана от в. "Катимерини". Стачката ще започне в 00:01 часа на 1 май (петък) и ще приключи в полунощ на същия ден, като ще бъдат прекъснати всички фериботни маршрути и други морски услуги в цялата страна.

В изявление синдикатът заяви, че мобилизацията е резултат от единодушно решение на неговото ръководство и е насочена към подчертаване на дългогодишни искания, включително защитата на живота в морето, подобряването на условията на труд и подобряването на колективните трудови договори.

От федерацията на моряците подчертаха необходимостта от запазване и подобряване на публичния и безплатен характер на морското образование, заявявайки, че са необходими реформи, за да се върви в крак с бързото технологично развитие в корабоплавателния сектор.

По-широките искания на моряците включват подкрепа за обществените здравни и образователни системи, както и обезщетение за пенсионерите в морския сектор за загуби, понесени през предходните години, съобщи федерацията, цитирана от "Катимерини" и БТА.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Гърция Корабоплаване Моряци стачка
